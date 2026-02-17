L'oro perde il 2,5% tra negoziati commerciali tra Stati Uniti e Iran e forza del dollaro 📉

L’oro oggi scende del 2,5% a 4.850 USD/oncia, sotto pressione per un dollaro USA più forte e per le crescenti speranze di un possibile accordo USA–Iran dopo il secondo round di colloqui a Ginevra, che alimentano le aspettative di de-escalation. Nel frattempo, ANZ ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per il secondo trimestre. Gli analisti ANZ hanno innalzato l’obiettivo per il secondo trimestre a 5.800 USD/oncia rispetto ai precedenti 5.400 USD/oncia, sostenendo che il recente ritracciamento non segna necessariamente la fine del trend rialzista più ampio. Secondo ANZ, il rally non si trova ancora in un punto di svolta. La banca sostiene che, nonostante la volatilità elevata, il movimento non è ancora “maturato” a sufficienza per giustificare aspettative di inversione sostenuta nel breve termine.

La correzione da circa 5.600 USD ha riacceso i timori di un ribasso più profondo, ma ANZ sottolinea che lo scenario macro odierno differisce significativamente dai precedenti “picchi ciclici” come quelli del 1980 e del 2011. A loro avviso, le condizioni di mercato attuali non sono comparabili con quegli episodi storici. Il fattore di supporto chiave resta rappresentato dai tagli dei tassi attesi dalla Fed e dal calo dei tassi reali. ANZ ipotizza due tagli da 25 punti base: uno a marzo e un altro a giugno.

L’allentamento dell’inflazione sta inoltre spingendo i mercati a prezzare la possibilità di un terzo taglio entro dicembre. I tassi reali più bassi tendono a favorire flussi in ingresso verso l’oro. I rischi geopolitici e politici restano un pilastro importante di supporto. ANZ indica l’incertezza economica persistente e il rischio di una nuova escalation della guerra commerciale (tariffe) come fattori che potrebbero sostenere la domanda di beni rifugio.

L’oro beneficia anche della relativa perdita di appeal dei bond sovrani. ANZ sostiene che l’aumento dei livelli di debito globale (non solo negli USA) sta indebolendo il ruolo dei bond come “ancora sicura”, rafforzando il valore dell’oro come diversificatore di portafoglio. ANZ evidenzia inoltre un crescente premio per il rischio sulla parte lunga della curva statunitense. Secondo la banca, gli investitori richiedono una maggiore compensazione per detenere Treasury a lunga scadenza, visibile nell’allargamento del divario tra rendimenti a breve e lungo termine. La domanda da parte delle banche centrali dovrebbe rimanere forte nel 2026, ma ANZ individua la domanda da investitori privati come principale driver nel 2025. Ciò implica un ruolo maggiore dei flussi di portafoglio (fondi, ETF) nella formazione dei prezzi.

ETF: ANZ prevede flussi in ingresso continuativi, con un patrimonio totale in ETF sull’oro che potrebbe superare le 4.800 tonnellate nel 2025. La banca ritiene che i mercati occidentali resteranno una base importante, mentre la crescita potrebbe accelerare nei mercati emergenti, in particolare in Cina e India (attualmente circa il 10% del totale degli ETF globali). L’asimmetria dei flussi resta favorevole all’oro. ANZ nota che gli asset in ETF sull’oro rappresentano meno del 3% del totale delle partecipazioni in azioni e obbligazioni, il che significa che anche piccole rotazioni di portafoglio potrebbero avere un impatto positivo sproporzionato sui prezzi. Argento: situazione costruttiva, ma senza chiara aspettativa di sovraperformance rispetto all’oro. ANZ resta rialzista sull’argento, ma sottolinea che, a causa della maggiore volatilità e della sensibilità della domanda industriale a livelli di prezzo elevati, l’argento difficilmente sovraperformerà l’oro quest’anno. Fonte: xStation5

