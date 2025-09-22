🔝L'oro raggiunge un altro massimo storico

L'oro guadagna oggi oltre l'1%, stabilendo un nuovo record a 3.728 dollari l'oncia

Nel giorno del primo taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve di quest’anno, l’oro ha inizialmente raggiunto nuovi massimi storici, superando i 3.700 USD. Tuttavia, a causa di interpretazioni contrastanti della decisione, l’oro ha subito una correzione durante le sessioni di mercoledì e giovedì. Venerdì, con un sentiment di mercato più chiaro, gli investitori hanno ripreso a comprare oro e oggi il prezzo del metallo è salito di un ulteriore 1%, raggiungendo un nuovo picco storico.

La fiducia del mercato nel fatto che la Fed attuerà altri due tagli dei tassi entro l’anno è attualmente il principale fattore trainante. Ci aspettiamo che i banchieri centrali statunitensi forniscano ulteriori indicazioni sulla politica monetaria durante i loro interventi nel corso della settimana. Oggi parleranno John Williams, figura chiave della Fed e capo della filiale di New York nonché membro permanente votante del FOMC, oltre a Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin e Adriana Miran. Domani sarà probabilmente una giornata più significativa, con interventi di Jerome Powell e Raphael Bostic. Anche giovedì sarà importante, con interventi di John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan e Mary Daly. Venerdì sarà pubblicata la misura dell’inflazione preferita dalla Fed: il PCE. Si prevede che il dato headline acceleri al 2,7%, mentre il core PCE dovrebbe restare al 2,9%.

Le aspettative per tagli dei tassi di interesse entro il prossimo settembre sono aumentate rapidamente, ma attualmente non risultano allineate con i prezzi elevati dell’oro. Tuttavia, una situazione simile si è verificata a maggio e giugno, e l’oro ha comunque registrato un incremento di valore. Fonte: Bloomberg Finance LP

L’oro sta attualmente testando il range tra 3.720 e 3.730 USD per oncia, che corrisponde anche al ritracciamento esterno dell’onda ribassista di aprile e maggio. Fonte: xStation5