L'oro sale del 2% testando il livello di $ 5.300 in un contesto di indebolimento del dollaro USA 📈

L’oro è in rialzo di quasi il 2% oggi e sta testando livelli vicino ai 5.300 USD per oncia, sollevando il sentiment sull’intero mercato dei metalli così come sulle azioni delle compagnie minerarie come Newmont Corp, Barrick Gold e AngloGold Ashanti. Il dollaro statunitense si sta indebolendo in vista della riunione della Fed di oggi, prevista per le 18:00 GMT, e del discorso del presidente della Fed Powell alle 18:30 GMT.

Oro (intervallo D1)

Osservando il grafico dell’ORO su intervallo giornaliero, l’indicatore RSI è salito intorno a 88, suggerendo condizioni di ipercomprato estremo. Una forte correzione era iniziata da un livello simile a ottobre; in quel periodo, l’oro aveva raggiunto un valore RSI di 90.

Fonte: xStation5

I dati mostrano che negli ultimi 26 anni l’oro non ha registrato guadagni su 20 sedute più forti di quelli del rally attualmente in corso.

Fonte: XTB Research, xStation5

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.