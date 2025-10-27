⏬L'oro scende sotto i 4.000 dollari!

- L’oro scende sotto i 4.000 $: il prezzo cala di oltre il 2%, toccando il livello più basso dal 10 ottobre.
- Rischio commerciale in calo: la flessione è legata a un accordo operativo tra Stati Uniti e Cina che riduce le tensioni commerciali.
- Vendite dagli ETF: il ribasso è stato accentuato dalla maggiore vendita di oro da parte degli ETF dallo scorso maggio, avvenuta venerdì.
L’oro registra oggi un calo di oltre il 2%, in un contesto di minori rischi legati al commercio internazionale e in reazione ai recenti movimenti dei fondi ETF. Durante la conferenza ASEAN tenutasi in Malesia, i negoziatori di Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo operativo che riduce il rischio di dazi al 100% sui prodotti cinesi e prevede un allentamento delle restrizioni alle esportazioni di terre rare dalla Cina verso gli Stati Uniti. Un accordo più ampio, o un’estensione dei negoziati, è atteso durante l’incontro tra Trump e Xi di questo giovedì, in occasione della conferenza APEC in Corea del Sud.
Venerdì si è inoltre registrata la più ampia vendita giornaliera di oro da parte dei fondi ETF dallo scorso maggio. La scorsa settimana ha segnato anche il primo calo settimanale dal mese di agosto. Il momento cruciale per l’oro sarà mercoledì e giovedì, quando è prevista la decisione sui tassi di interesse della Fed e l’incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina.
