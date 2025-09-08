🔝L'oro supera i 3.600 dollari

L'oro è salito di oltre il 5% dall'inizio di settembre, spinto dal dollaro più debole. Escludendo una lieve correzione dei prezzi registrata il 4 settembre, l’oro sarebbe attualmente nel pieno della sua decima sessione consecutiva di rialzi—una serie considerata estremamente rara sui mercati. Il metallo prezioso è già salito di oltre il 5% questo mese, con il prossimo obiettivo principale a 4.000 dollari, poco più del 10% sopra i livelli attuali. Il rally è trainato dalla persistente debolezza del dollaro statunitense e dalla crescente incertezza sull’economia USA. I dati sul mercato del lavoro USA diffusi lo scorso venerdì non solo hanno mostrato un incremento dell’occupazione sorprendentemente basso, pari a 22.000 unità, ma hanno incluso anche un’ulteriore revisione al ribasso delle cifre di giugno. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%, in linea con le attese, mentre la crescita salariale è rallentata. Questa combinazione di dati rende quasi certa una riduzione dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e apre la strada a un nuovo ciclo di allentamento monetario. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile I mercati stanno ora prezzando quasi tre tagli dei tassi quest’anno, uno per ciascuna delle riunioni rimanenti del 2025. Inoltre, il mercato sta scontando complessivamente circa 150 punti base di riduzione prima della fine del ciclo di allentamento, suggerendo la possibilità di ulteriori tre tagli il prossimo anno, oltre a quelli già attualmente attesi. Il mercato sta scontando i tagli aggressivi dei tassi da parte della Fed nei prossimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP L'oro è salito di quasi l'1% oggi, superando significativamente il livello di $ 3.600 l'oncia. La prossima resistenza chiave è vicina a $ 3.644 l'oncia, al ritracciamento di 138,2. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.