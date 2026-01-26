🔝L'oro supera i 5100 dollari mentre l'argento testa i 110 dollari

La sessione di lunedì sui mercati delle materie prime si è guadagnata un posto nei libri di storia come una giornata di frantumazione di barriere psicologiche. Gli investitori, alla ricerca di un rifugio dall’intensificarsi dell’incertezza politica e geopolitica, hanno spinto i prezzi dei metalli preziosi a livelli senza precedenti. L’oro ha registrato un guadagno superiore al 2% nella giornata odierna, segnando il sesto giorno consecutivo di rialzi, mentre l’argento è balzato fino al 7%, al terzo giorno consecutivo di apprezzamento. L’oro raggiunge nuovi massimi

I prezzi dell’oro spot hanno superato per la prima volta nella storia la soglia dei 5.000 dollari l’oncia lunedì. Il metallo giallo ha stabilito un nuovo record storico, toccando un picco vicino ai 5.111 dollari l’oncia. Attualmente i prezzi stanno registrando un lieve ritracciamento tecnico appena al di sotto di questi massimi. Questo rally prosegue il forte slancio osservato la scorsa settimana, quando l’oro ha superato in modo sistematico i traguardi dei 4.700, 4.800 e 4.900 dollari. L’oro continua a raggiungere nuovi traguardi con una cadenza quasi quotidiana, accelerando ulteriormente la propria traiettoria rialzista. Fonte: xStation5 Rally dell’argento e domanda industriale

L’argento non si è lasciato oscurare, mostrando una volatilità ancora maggiore rispetto all’oro. Lunedì i prezzi dell’argento hanno toccato un massimo storico di 110 dollari l’oncia. Ciò è avvenuto dopo una rottura decisa della soglia dei 100 dollari registrata venerdì. Gli analisti indicano una domanda senza precedenti, alimentata sia dal ruolo dell’argento come bene rifugio sia da solide esigenze industriali. Sebbene il metallo sia considerato strategico sia in Cina sia negli Stati Uniti, la principale spinta industriale proviene dalla prima. Questo è dimostrato da un significativo premio di prezzo sulla Shanghai Gold Exchange rispetto ai prezzi spot di New York. I prezzi dell’argento sono quasi triplicati negli ultimi 12 mesi. Fonte: xStation5 I fattori alla base della febbre globale dei metalli preziosi

L’attuale “corsa all’oro” è alimentata da una convergenza di rischi sistemici: Incertezza politica negli Stati Uniti: la minaccia del presidente Donald Trump di imporre dazi del 100% al Canada nel caso in cui Ottawa dovesse perseguire un accordo commerciale con la Cina ha riacceso i timori di una nuova escalation delle guerre commerciali globali. Geopolitica: le persistenti tensioni tra Russia e Ucraina, i conflitti in corso in Medio Oriente e l’instabilità latente in Venezuela continuano a mantenere elevati i premi per il rischio geopolitico. Attese sulla Fed: i mercati sono concentrati sulla decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve prevista per mercoledì. Sebbene i tassi siano attesi invariati, gli investitori sono alla ricerca di indicazioni “dovish” che potrebbero alimentare ulteriormente il rally. Al contrario, i recenti dati statunitensi suggeriscono che potrebbe rendersi necessaria una posizione più “hawkish”. Scarsità dell’offerta: l’argento si trova in una condizione di deficit strutturale da diversi anni. Stanno ora aumentando le preoccupazioni circa la disponibilità fisica del metallo per la consegna, in particolare in Cina, anche se un’intensa attività è osservabile anche sul mercato COMEX. Il premio di prezzo in Cina si attesta intorno ai 15 dollari rispetto ai prezzi statunitensi, segnalando una domanda estremamente elevata di argento fisico a Shanghai. Mentre il mercato statunitense rimane in larga parte “paper-based”, continua ad aumentare la pressione per la consegna fisica sui contratti cinesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il rapporto oro/argento sta scendendo in modo deciso al di sotto della soglia dei 50 punti. Supponendo che l’oro raggiunga i 5.300 dollari e che il rapporto si comprima a 40, l’argento avrebbe teoricamente un valore di 132,50 dollari. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

