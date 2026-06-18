La Banca d'Inghilterra mantiene i tassi invariati 🇬🇧 📌 GBPUSD estende le perdite 📉

Regno Unito – Decisione sui tassi d'interesse: 3,75% (atteso: 3,75%, precedente: 3,75%). Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) della Banca d'Inghilterra ha votato con un risultato di 7 a 2 per mantenere i tassi d'interesse al 3,75%, con due membri dissenzienti di orientamento più restrittivo (hawkish) che hanno sostenuto un aumento di 25 punti base. Sebbene l'inflazione generale (CPI) sia scesa al 2,8%, il Comitato ha avvertito che l'inflazione potrebbe tornare a salire nel corso dell'anno a causa della volatilità dei mercati energetici e dei possibili effetti di secondo livello legati alla crescita dei salari e alla loro trasmissione ai prezzi. Fonte: Team di ricerca di XTB Premio di rischio "hawkish" legato al Medio Oriente La Banca d'Inghilterra osserva che, sebbene i recenti piani di pace in Medio Oriente abbiano contribuito a ridurre i prezzi di petrolio e gas, i mercati energetici rimangono altamente volatili e i prezzi restano superiori ai livelli precedenti al conflitto. Il Comitato avverte che i fattori che finora hanno attenuato l'impatto delle tensioni — come il rilascio delle riserve strategiche e il calo della domanda asiatica — potrebbero offrire solo una protezione temporanea contro eventuali interruzioni dell'offerta. Inoltre, il persistere di costi energetici elevati sta alimentando aumenti più ampi dei prezzi delle materie prime e sta causando significative perturbazioni nelle catene di approvvigionamento globali. Gli operatori di mercato hanno ridimensionato le aspettative di rialzo dei tassi per il 2026 a 32 punti base, continuando a considerare settembre come il momento più probabile per l'avvio di un ciclo di aumenti e prezzando pienamente un rialzo entro novembre. La divisione dei voti in senso restrittivo (hawkish) ha contribuito a riportare in territorio positivo il differenziale dei rendimenti dei titoli di Stato a 2 anni tra Regno Unito e Stati Uniti. Tuttavia, il drastico cambiamento complessivo di questo differenziale rispetto ai livelli di maggio e persino di inizio luglio continua a rappresentare un fattore di debolezza per il cambio GBP/USD. Fonte: Team di ricerca di XTB Analisi tecnica: GBP/USD (grafico giornaliero) La coppia GBP/USD è attualmente sottoposta a una significativa pressione ribassista, evidenziata da una netta rottura al ribasso delle principali medie mobili esponenziali (EMA 10, 30 e 100). Questa violazione indica una perdita dello slancio rialzista di medio termine e un cambiamento del sentiment di mercato. Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) si mantiene appena al di sopra del livello di 30, segnalando che il cambio si sta avvicinando a una condizione di ipervenduto. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente questo livello, poiché una discesa stabile al di sotto di 30 potrebbe indicare un progressivo esaurimento della pressione di vendita. Fonte: xStation5

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