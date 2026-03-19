La Banca d'Inghilterra rispetta le aspettative; i tassi di interesse del Regno Unito restano invariati 🚨

A seguito della decisione presa nella riunione di marzo, la Banca d’Inghilterra ha lasciato invariato il tasso di interesse al 3,75%. I mercati monetari stanno sempre più prezzando uno scenario di politica più restrittiva da parte della BoE, arrivando a scontare completamente un totale di 50 punti base di rialzi entro la fine dell’anno.
Risultati delle votazioni del Comitato di Politica Monetaria (MPC):
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Nessuna modifica: 9 (precedentemente – 5)
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Taglio di 25 punti base: 0 (precedentemente – 4)
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Taglio di 50 punti base: 0 (precedentemente – 0)
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Aumento: 0 (precedentemente – 0)
Commento sulla decisione:
Il conflitto in Medio Oriente ha causato un aumento significativo dei prezzi globali dell’energia e delle materie prime, che influenzerà i costi del carburante e delle utenze per le famiglie e avrà un impatto indiretto sui costi sostenuti dalle imprese. In precedenza, vi era stata una tendenza al ribasso sostenuta dei prezzi interni e dei salari. Nel breve termine, l’inflazione CPI aumenterà a causa di questo nuovo shock economico.
La politica monetaria non può influenzare i prezzi globali dell’energia, ma mira a garantire che l’economia si adatti in modo tale da permettere il raggiungimento sostenibile dell’obiettivo del 2%. Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) rileva un aumento del rischio di pressioni inflazionistiche interne derivanti da effetti indiretti sui salari e sulla determinazione dei prezzi, rischio che cresce quanto più a lungo persistono prezzi energetici elevati. L’MPC valuta inoltre l’impatto sull’inflazione di un rallentamento dell’attività economica, probabile conseguenza dell’aumento dei costi energetici.
Il Comitato continuerà a monitorare da vicino la situazione in Medio Oriente e il suo impatto sulle forniture e sui prezzi globali dell’energia, e si dichiara pronto ad adottare le misure necessarie per garantire che l’inflazione CPI rimanga in linea con l’obiettivo del 2% nel medio termine.
Sezione aggiornata delle previsioni:
Il sondaggio mostra che nel 2026 l’aumento medio dei salari base sarà del 3,6% (precedentemente: 3,4%). La banca stima che il CPI sarà “intorno al 3%” nel secondo trimestre e “fino al 3,5%” nel terzo trimestre a causa dello shock globale sui prezzi energetici (precedentemente: 2,1% nel secondo trimestre).
La coppia GBP/USD è in rialzo in reazione iniziale alla decisione e ai relativi commenti. Fonte: xStation
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