La borsa statunitense US100 crolla in una massiccia svendita 📉

Wall Street Scossa dai "Dazi del Giorno della Liberazione" mentre le Paure della Guerra Commerciale Sovrastano i Mercati I mercati globali sono crollati giovedì, poiché le ripercussioni della vasta offensiva tariffaria di Donald Trump si sono diffuse a livello mondiale, cancellando circa 2 trilioni di dollari dall'S&P 500 e scatenando un rifugio verso i beni a reddito fisso. Le azioni statunitensi e il dollaro sono stati i più colpiti dalla vendita, mentre cresceva la preoccupazione che le politiche commerciali del presidente possano frenare la crescita economica americana. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il calo è stato particolarmente grave per le aziende con catene di approvvigionamento fortemente dipendenti dalla produzione all'estero. I giganti tecnologici sono stati colpiti duramente, con le azioni di Apple che sono scese di quasi il 9%, mentre gli investitori valutavano l'impatto del nuovo dazio del 54% sulle importazioni cinesi, dove l'azienda produce circa il 90% del suo hardware. Le "Magnifiche Sette" hanno subito significativi cali, facendo scendere i principali indici, con l'S&P 500 in calo del 4,3%, il Nasdaq Composite sceso del 4,9% e il Dow Jones Industrial Average giù del 3,7%. In un sviluppo insolito, l'Indice Bloomberg del Dollar Spot è sceso del 2,1%, il calo intraday più marcato dalla sua creazione nel 2005, mentre i mercati petroliferi hanno subito un duro colpo con il WTI in calo di oltre il 7%, scambiato vicino ai 66,50 dollari al barile. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury sono crollati drasticamente, con il rendimento dei titoli a 10 anni che è sceso brevemente sotto il livello psicologico del 4% per la prima volta da ottobre. I mercati monetari ora scontano una probabilità del 50% di quattro tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. US Yield Curve Daily Change. Fonte: Bloomberg L.P. L'approccio tariffario a due fasi presentato da Trump mercoledì prevede un tasso di base del 10% su tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, ma applica dazi significativamente più alti ai paesi considerati "cattivi attori" nel commercio. Gli economisti avvertono che i dazi—il tasso effettivo più alto degli Stati Uniti negli ultimi 100 anni—probabilmente porteranno a prezzi più alti negli Stati Uniti e a una crescita più lenta, con alcuni analisti che stimano le probabilità di recessione al 50% o superiori. "Questo è stato lo scenario peggiore per i dazi e non era previsto dai mercati", ha dichiarato Mary Ann Bartels di Sanctuary Wealth. "Se questi dazi rimarranno in vigore, l'economia rallenterà . Che sia recessione o meno, è chiaro che l'economia sta andando incontro a un rallentamento negli Stati Uniti e nel mondo." US100 (Intervallo D1) Il Nasdaq 100, rappresentato da US100, è sceso al di sotto dei recenti minimi a 19.195. I rialzisti devono riconquistare il livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6% per riprendere il trend rialzista, mentre i ribassisti punteranno ai minimi di novembre a 18.379. L'RSI si sta avvicinando al livello 35,6, che in passato ha segnato un cambio di tendenza, mentre il MACD si allarga dopo un incrocio ribassista. Fonte: xStation Â

