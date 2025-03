La fusione di Alphabet da 32 miliardi di dollari con Wiz fa scendere le azioni del 3,5%

Alphabet Inc., la società madre di Google, ha annunciato martedì di aver raggiunto un accordo per acquisire la società di cybersicurezza Wiz Inc. per 32 miliardi di dollari in contanti, facendo scendere le azioni di Alphabet del 3,49% durante le contrattazioni a New York.

L'accordo, la più grande acquisizione mai realizzata da Alphabet, arriva dopo che Wiz aveva rifiutato un'offerta di 23 miliardi di dollari da parte di Google lo scorso anno, preferendo puntare su un'IPO. Da allora, la valutazione di Wiz è passata da 12 miliardi a circa 30 miliardi di dollari.

Una volta conclusa l'operazione, prevista nel 2025 in attesa delle approvazioni regolamentari, Wiz entrerà a far parte di Google Cloud.

"Questa acquisizione rappresenta un investimento per accelerare la sicurezza del cloud e migliorare la capacità di utilizzare più piattaforme cloud", ha dichiarato Google nell'annuncio.

Fondata nel 2020, Wiz offre strumenti di cybersicurezza specifici per il cloud, in grado di identificare e dare priorità alle minacce negli ambienti cloud. Il CEO Assaf Rappaport ha descritto l'acquisizione come "un razzo alle nostre spalle" che accelererà il tasso di innovazione più di quanto Wiz avrebbe potuto fare da sola.

Per affrontare le preoccupazioni normative, Google si è impegnata a garantire che i prodotti di sicurezza di Wiz continueranno a funzionare su tutte le principali piattaforme cloud, inclusi i servizi concorrenti di Amazon, Microsoft e Oracle.

L'acquisizione metterà alla prova Andrew Ferguson, presidente della FTC nominato da Trump, poiché Google è già coinvolta in due cause antitrust: una legata al monopolio illegale nel settore della ricerca, l'altra riguardante i suoi strumenti di pubblicità digitale.

Con un valore di 32 miliardi di dollari, l'acquisizione di Wiz rappresenta la più grande operazione di M&A del 2025 finora e potrebbe ravvivare un mercato delle fusioni e acquisizioni stagnante, che finora ha visto solo nove operazioni superiori ai 10 miliardi di dollari quest'anno, secondo i dati di Dealogic.

Alphabet (Intervallo D1)

Le azioni stanno attualmente negoziando al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%. I ribassisti potrebbero tentare di ritestare i minimi a 147 dollari, mentre i rialzisti dovranno riconquistare il ritracciamento del 61,8% per riprendere slancio. L'RSI si sta consolidando vicino ai livelli di ipervenduto, mentre il MACD rimane debole dopo un crossover ribassista.

Fonte: xStation