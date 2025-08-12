Le aziende cinesi smetteranno di acquistare chip Nvidia?

Poche ore dopo che il presidente Donald Trump ha approvato una nuova soluzione per Nvidia che consentirebbe la vendita del più recente modello di chip H20 alla Cina in cambio di un’imposta aggiuntiva del 15%, il governo cinese ha vietato alle aziende statali l’acquisto e l’utilizzo di tali chip, riporta Bloomberg.
Il divieto si applica ad agenzie e società governative coinvolte in progetti di sicurezza e difesa. Inoltre, il Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha inviato richieste di chiarimento a società tecnologiche, tra cui Alibaba, ByteDance e il gruppo Tencent. Nella richiesta, queste aziende devono spiegare la necessità di ordinare componenti stranieri e viene imposto loro l’utilizzo di sostituti locali.
Si tratta di una risposta indiretta ma piuttosto aggressiva e decisa da parte del governo cinese ai tentativi di ridurre l’escalation della guerra commerciale tra USA e Cina, nella quale i chip Nvidia rappresentano una delle principali “armi” statunitensi. La posizione negoziale degli Stati Uniti è ulteriormente indebolita dal fatto che, nello stesso momento, il presidente Donald Trump ha prorogato la sospensione di alcuni dazi sulla Cina, mossa che potrebbe essere percepita da Pechino come un segnale di debolezza.
Le azioni Nvidia non mostrano una reazione significativa a questa notizia, segnale che i mercati potrebbero scontare una risoluzione amichevole della disputa. Prima dell’apertura dei mercati, il prezzo delle azioni Nvidia registra un rialzo dello 0,4%.
Fonte: Xstation
