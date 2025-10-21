Le azioni della Coca-Cola salgono alle stelle dopo aver superato le aspettative del consenso🚀

Punti chiave Coca-Cola supera le aspettative del mercato.

L’azienda amplia il proprio margine operativo grazie all’aumento dei prezzi e all’efficienza operativa.

Coca-Cola sorprende il mercato con risultati migliori delle attese degli analisti, inclusi un aumento del margine operativo. Questo sta spingendo le azioni Coca-Cola a salire di oltre il 3% all’inizio della sessione americana. Principali dati dei risultati di Coca-Cola per il 3° trimestre 2025

Ricavi: 12,455 miliardi di dollari, +5,1% rispetto al 3° trimestre 2024 e +0,4% rispetto al consenso degli analisti

EBIT: 3,982 miliardi di dollari, +8,5% rispetto al 3° trimestre 2024 e +2,9% rispetto al consenso degli analisti

Utile netto: 3,696 miliardi di dollari, +30,3% rispetto al 3° trimestre 2024 e +10,3% rispetto al consenso degli analisti Coca-Cola amplia i propri margini

I risultati di Coca-Cola si sono rivelati solidi: Fuze Tea ha registrato un miglioramento, mentre marchi come Powerade e BODYARMOR (la bevanda sportiva alternativa) hanno aumentato la loro quota di mercato e i volumi di vendita. Inoltre, Coca-Cola è riuscita ad aumentare le vendite unitarie globali dell’1%, con una crescita del 4% nella regione EMEA. Questo, unito a un incremento medio dei prezzi del 6% a livello globale, ha consentito di ottenere una performance positiva nel trimestre e di aumentare il margine EBIT dal 30,7% (comparabile nel 3° trimestre 2024) al 32%, nonostante la maggiore spesa pubblicitaria, compensata da un miglioramento dell’efficienza in altre aree aziendali. Il margine lordo è invece passato dal 61,6% comparabile al 61,5%, nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime. Un aspetto notevole dei risultati è che il maggiore aumento dei prezzi si registra nella regione Asia-Pacifico, con +8%, rendendola l’area con la crescita dei ricavi più elevata (+11% su base annua). Riteniamo che questa regione presenti un potenziale significativo e che, man mano che rappresenterà una quota maggiore dei ricavi totali di Coca-Cola (attualmente pari al 12,5%), contribuirà ulteriormente alla crescita complessiva dell’azienda. Inoltre, il flusso di cassa operativo è aumentato del 28% nei primi nove mesi dell’anno, mentre gli investimenti in capex sono rimasti stabili. In sintesi, i risultati di Coca-Cola dimostrano resilienza del business e una forte capacità di aumentare i prezzi mantenendo una domanda stabile, grazie a un portafoglio di prodotti ben diversificato e a un’immagine di marca solida. Le azioni Coca-Cola hanno aperto la seduta con un forte slancio rialzista. Source: xStation5

