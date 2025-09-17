Le azioni Apple mostrano una reazione limitata ai dati sulle vendite cinesi; gli ordini di iPhone 17 ispirano ottimismo❓📱

Le vendite di iPhone (AAPL.US) in Cina sono calate del 6% su base annua a luglio e agosto, un calo più marcato del solito prima del lancio di un nuovo modello. L’intero mercato cinese degli smartphone si è contratto del 2% nello stesso periodo, nonostante i sussidi governativi a sostegno dei consumi. Apple deteneva solo il 12% di quota, piazzandosi sesta e perdendo terreno rispetto a Vivo (19%), Xiaomi, Oppo e Huawei (16% ciascuna).

Nel trimestre precedente, tuttavia, l’azienda aveva migliorato le vendite in Cina, e Tim Cook aveva evidenziato la base utenti record e la crescente domanda di altri prodotti Apple. Il prossimo iPhone 17, considerato il più grande aggiornamento degli ultimi anni, dovrebbe dare impulso al rinnovo del ciclo dei dispositivi, e Xiaomi ha accelerato il lancio del proprio flagship per competere con Apple.

La nuova serie iPhone 17 sta registrando ritardi record nelle consegne, un fenomeno raro che indica una domanda globale eccezionalmente alta. Secondo i dati di Bank of America, i tempi medi di attesa sono di 18 giorni per l’iPhone 17 Pro, fino a 25 giorni per il Pro Max e, sorprendentemente, anche il modello base iPhone 17 registra 19 giorni (contro i 10 giorni dello scorso anno). In Cina l’interesse è particolarmente elevato: l’attesa per la versione Pro arriva a 25 giorni e le prenotazioni hanno superato i 5 milioni di unità. Il successo del modello standard è dovuto a importanti miglioramenti: Apple ha aggiunto, tra le altre cose, schermo 120 Hz, doppia fotocamera da 48 MP, chip A19, maggiore autonomia e memoria base raddoppiata, mantenendo il prezzo precedente di 799 $.

Le azioni Apple scendono dello 0,1% prima dell’apertura di Wall Street sui dati delle vendite in Cina, anche se gli investitori difficilmente vi presteranno troppa attenzione, essendo dati parziali e non comprensivi degli ordini di iPhone 17. Ieri le azioni hanno raggiunto i massimi dall’inizio di marzo, sostenendo così il trend rialzista di medio termine.

Fonte xStation