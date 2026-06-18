Le azioni BMW crollano al livello più basso da novembre 2020 🚩 Le case automobilistiche tedesche affrontano nuovi problemi?

Le azioni del leggendario costruttore automobilistico tedesco BMW sono scese oggi al livello più basso dall’autunno 2020 dopo che la società ha pubblicato risultati sorprendentemente deboli e rivisto bruscamente al ribasso le proprie prospettive. Nonostante l’entità del sell-off, ci sono ancora pochi segnali di un reale interesse all’acquisto, mentre il settore automobilistico tedesco continua a pesare sull’indice più ampio DAX. BMW ha lanciato un avvertimento che ha chiaramente scosso gli investitori: la domanda cinese in indebolimento, il conflitto in Medio Oriente e un forte deterioramento della redditività stanno tutti pesando sulle prospettive della società. Di conseguenza, la valutazione di BMW è scesa al livello più basso degli ultimi cinque anni. Il taglio più forte delle previsioni degli ultimi anni L’aspetto più preoccupante dell’annuncio di BMW è la portata del deterioramento delle aspettative di redditività. La società ha dichiarato che l’utile prima delle imposte (EBT) diminuirà “significativamente” nel 2026 rispetto al 2025, quando l’EBT ha raggiunto 10,2 miliardi di euro. Fino a poco tempo fa, il management prevedeva solo un calo moderato degli utili. Ancora più allarmante è la revisione dei principali indicatori di redditività: Il margine EBIT del settore automotive è stato tagliato dal 4–6% a solo 1–3%.

La guidance sul rendimento del capitale impiegato (ROCE) è stata ridotta dal 6–10% all’1–5%. Questi tagli profondi suggeriscono che il problema va oltre la semplice riduzione dei volumi di vendita e riflette sempre più la capacità di BMW di mantenere i livelli di redditività premium che storicamente sostenevano la sua valutazione. Per un produttore di auto di lusso, i margini restano una delle principali variabili di investimento, il che spiega la severità della reazione del mercato. Il conflitto in Iran aumenta la pressione sui costi Una seconda grande sfida deriva dalla situazione geopolitica in Medio Oriente. Secondo BMW, il conflitto che coinvolge l’Iran si è rivelato significativamente più costoso del previsto solo pochi mesi fa. I prezzi dell’energia persistentemente elevati stanno aumentando i costi operativi, riducendo allo stesso tempo la propensione dei consumatori a effettuare grandi acquisti discrezionali. Il management ha sottolineato che la crescita delle vendite in Europa e negli Stati Uniti non è attualmente sufficiente a compensare la debolezza della domanda in Asia, in particolare in Cina. Accelerazione del taglio dei costi BMW ha inoltre annunciato un’accelerazione delle iniziative di ristrutturazione e dei programmi di efficienza. Secondo Milan Nedeljković, membro del Board of Management di BMW AG, l’azienda deve adattare strutture e processi a quello che ha definito un “drastico deterioramento delle condizioni di mercato”. Il management intende intensificare le iniziative di riduzione dei costi già in corso e implementare ulteriori misure di efficienza. Paradossalmente, ciò eserciterà ancora più pressione sugli utili nel breve termine. BMW ha dichiarato che l’attuazione delle nuove misure di ristrutturazione avrà un impatto negativo una tantum sugli utili nella seconda metà del 2026. Cosa resta positivo — e la valutazione è interessante? Nonostante il peggioramento delle prospettive, BMW non ha abbandonato la propria strategia di ritorno agli azionisti. La società prevede ancora di generare oltre 2,5 miliardi di euro di free cash flow nel settore automotive. Inoltre, il management ha confermato: Un payout dei dividendi pari al 30–40% dell’utile netto attribuibile agli azionisti BMW AG.

La prosecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie. Questi elementi forniscono un certo supporto agli azionisti. Tuttavia, il mercato si concentra attualmente soprattutto sul deterioramento dei fondamentali operativi — e a ragione. L’avvertimento di BMW non sembra un semplice rallentamento di un trimestre. L’azienda sta affrontando simultaneamente la debolezza del suo mercato estero più importante, l’aumento dei costi legati alle tensioni geopolitiche e una crescente competizione strutturale da parte dei produttori cinesi. Sebbene la valutazione relativamente bassa di BMW (attualmente intorno a 5x gli utili) possa attirare investitori orientati al value, non esiste al momento un catalizzatore evidente per un’inversione di tendenza. Finché la domanda in Cina non si stabilizzerà e la redditività non inizierà a recuperare, il titolo potrebbe rimanere sotto pressione nonostante i multipli attraenti. Forse il segnale più preoccupante è il continuo calo dei ricavi, che suggerisce che le difficoltà di BMW si stanno estendendo oltre i margini e stanno colpendo il profilo di crescita strutturale dell’azienda. Fonte: XTB, Bloomberg Finance LP Fonte: XTB, Bloomberg Finance LP BMW.DE (timeframe giornaliero, D1)

Le azioni BMW sono attualmente scambiate circa il 40% al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa), evidenziando la profondità del mercato ribassista in corso e il forte deterioramento della fiducia degli investitori. Il trend ribassista si è accentuato nel corso del 2026, poiché l’aumento dei prezzi dell’energia in Europa, una politica monetaria più restrittiva della BCE e la persistente debolezza della Cina si sono combinati creando uno scenario altamente sfavorevole non solo per BMW, ma per l’intero settore automobilistico tedesco. Fonte: xStation5 Eryk Szmyd – Analista dei mercati finanziari, XTB

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