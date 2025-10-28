Le azioni Cameco raggiungono massimi storici dopo l'annuncio della partnership strategica con gli Stati Uniti!

Punti chiave La partnership tra Cameco, Brookfield e Westinghouse con l’amministrazione Trump potrebbe coinvolgere contratti per un valore di 80 miliardi di dollari, rafforzando il ruolo di Cameco come fornitore chiave di uranio.

L’annuncio ha scatenato euforia sui mercati e potrebbe avviare un’ondata di investimenti nel settore nucleare statunitense, avvantaggiando anche altri produttori di uranio.

I dettagli del finanziamento del progetto non sono ancora noti, ma il coinvolgimento del governo USA nella costruzione dei reattori AP1000 e AP300 invia un chiaro segnale politico di sostegno all’energia nucleare.

Le azioni di Cameco Corp. salgono di circa il 22% a un nuovo massimo storico dopo l’annuncio di una partnership strategica con gli Stati Uniti Oggi le azioni di Cameco Corp. sono aumentate di circa il 22%, raggiungendo un nuovo massimo storico, dopo l’annuncio di una partnership strategica con gli Stati Uniti sotto la guida dell’amministrazione Trump. La collaborazione tra Cameco, Brookfield e Westinghouse e l’amministrazione Trump rappresenta una delle mosse più strategiche nella politica energetica statunitense degli ultimi decenni. Segnala un passaggio verso tecnologie nucleari moderne e uno sforzo per ricostruire l’industria nucleare domestica utilizzando risorse di uranio locali. Per Cameco, ciò rappresenta non solo un potenziale contratto da 80 miliardi di dollari, ma anche la conferma del suo ruolo come fornitore chiave di combustibile e partner tecnologico nel nuovo ciclo di investimenti statunitensi. L’euforia sui mercati è più che giustificata. Il progetto potrebbe innescare un’ondata di investimenti a lungo termine, aumentando la domanda di uranio e creando una tendenza rialzista duratura nel settore. Aziende come NexGen, Denison, UEC ed Energy Fuels potrebbero beneficiarne naturalmente, mentre il mercato anticipa una rinascita dell’energia nucleare e la necessità di garantire la catena di approvvigionamento. Va sottolineato che i dettagli sul finanziamento non sono ancora noti. La portata del progetto dipenderà dal fatto che riceva supporto federale o garanzie creditizie. Tuttavia, il coinvolgimento del governo statunitense nella costruzione dei reattori Westinghouse rappresenta un forte segnale politico che conferma il sostegno a lungo termine all’energia nucleare. Se l’accordo sarà finalizzato, potrebbe aprire una nuova fase di crescita nel settore nucleare, con Cameco che giocherà un ruolo chiave come fornitore di combustibile e parte della strategia di sicurezza energetica degli Stati Uniti.

Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

