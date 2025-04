Le azioni del carbone statunitense salgono dopo l'ordine esecutivo di Trump 📈

Le azioni di Peabody Energy (BTS.US) e di altre società carbonifere statunitensi stanno salendo oggi nelle contrattazioni pre-market, dopo che il presidente Trump ha firmato ordini esecutivi volti a rilanciare la produzione e l’utilizzo del carbone negli Stati Uniti, dopo anni di calo. Il titolo della società è in rialzo del 17% prima dell’apertura di Wall Street. Trump ha sottolineato che il carbone è una risorsa energetica strategica chiave, resiliente rispetto a qualsiasi fattore, dal clima alla guerra. Recentemente, la società ha annunciato di stare valutando un’offerta per acquisire asset carboniferi da Anglo Gold per 3,7 miliardi di dollari. Peabody Energy aveva avvertito a febbraio che la domanda di carbone negli Stati Uniti non aveva ancora mostrato il rimbalzo atteso, che potrebbe arrivare con l’aumento del fabbisogno energetico interno. L’azienda continua inoltre a mantenere legami con entità cinesi. Peabody ha riportato che nel 2024 la Cina ha aumentato le sue importazioni totali di carbone a 543 milioni di tonnellate metriche, con un aumento del 14% rispetto al 2023. Reindirizzare la produzione verso il mercato domestico potrebbe quindi rappresentare un catalizzatore strategico importante per la ripresa della società . Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Azioni Peabody Energy (BTS.US)

Il titolo della società sembra destinato oggi a un forte rimbalzo dai livelli più bassi registrati dalla fine del 2021 - inizio 2022. Tuttavia, resta ancora scambiato a circa l’80% al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni, attualmente posizionata intorno ai 20 dollari. Source: xStation5  I profitti e i margini dell’azienda sono stati sottoposti a una forte pressione negli ultimi trimestri. Reindirizzare la produzione verso il mercato statunitense potrebbe potenzialmente migliorarne la redditività . Fonte: Bloomberg Finance L.P.

