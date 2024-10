Le azioni del CME Group si avvicinano ai massimi di 52 settimane guidate dalle raccomandazioni di Citi 📈

Le azioni del Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US), con sede a Chicago, che gestisce borse per i futures come il CME, CBOT e NYMEX, sono in forte crescita; il prezzo delle azioni della società era rimasto relativamente stagnante fino a poco tempo fa, ma nelle ultime settimane è salito di quasi il 15%, raggiungendo livelli record dal mese di aprile 2022. Oggi gli analisti di Citigroup hanno alzato il target price a 250 dollari per azione, rispetto ai precedenti 240 dollari, mantenendo una raccomandazione di acquisto ("Buy"). Recentemente, lo stesso CME ha indicato di essere molto soddisfatto dell'attività degli investitori in nuovi prodotti, inclusi quelli basati su Bitcoin, e prevede che questi contribuiscano positivamente ai guadagni. La banca ha segnalato che il CME sta registrando una crescita significativa nei volumi di trading, con un volume medio giornaliero (ADV) totale per il secondo trimestre di 28,3 milioni, in aumento del 27% su base annua; le commissioni ADV sono cresciute del 37% rispetto all'anno precedente. L'attività sta aumentando in tutto il portafoglio della borsa, dalle materie prime agricole ai contratti su tassi di interesse e indici. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Citi afferma che, con l'attuale incertezza geopolitica, le prossime elezioni e la direzione della politica della Federal Reserve, le prospettive per il CME rimangono positive. Il portafoglio diversificato di asset dell'azienda e la profonda liquidità sono considerati vantaggi chiave che le consentono di mantenere un notevole vantaggio sul mercato. D'altra parte, c'è una certa pressione da parte del rivale FMX, supportato da BlackRock e Citadel, ma l'aspetto negativo derivante da ciò è già stato incorporato nell'attuale prezzo delle azioni. CME Group ha raggiunto un record di ADV internazionale di 8,4 milioni di contratti nell'ultimo trimestre, competendo con la LME per i contratti sulle materie prime utilizzate nelle batterie per auto (cobalto e litio) e per i contratti sulle leghe. Gli analisti di RBC Capital sono stati recentemente meno ottimisti, segnalando il rischio che FMX possa "rubare" quote di mercato.  Fonte: xStation5 Dashboard di valutazione finanziaria del CME Group Le azioni del CME sono valutate con un premio relativamente modesto rispetto alla media dell'S&P 500 (p/e attorno a 24 e p/e forward a 22), mentre storicamente questo rapporto tende a rimanere più elevato. Attualmente, la società sta registrando un miglioramento degli utili netti e beneficia di una maggiore volatilità di mercato, il che implica un aumento della domanda di copertura e dell'attività di trading complessiva. La principale minaccia proviene da FMX, che probabilmente "si accaparrerà " parte dell'attività di trading legata a obbligazioni e tassi di interesse a partire da questo autunno. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.