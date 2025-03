Le azioni del colosso statunitense dei grandi magazzini Macy's peggiorano il calo, perdendo il 5% 📉

Le azioni di uno dei più grandi negozi al dettaglio degli Stati Uniti, Macy's (M.US), perdono quasi il 5% oggi, nonostante un rimbalzo dei principali indici statunitensi. L'azienda ha confermato la chiusura di 150 negozi negli Stati Uniti a causa del calo delle vendite, del cambiamento nel comportamento dei consumatori e della tendenza in crescita dello shopping online. Gli investitori temono che il rallentamento economico provocato dalla politica delle tariffe e dalla guerra commerciale possa esercitare una pressione ancora maggiore sui consumatori, influenzando negativamente le vendite di Macy's. Le azioni di Macy’s stanno affrontando una crescente attenzione da parte degli analisti, poiché aumentano le preoccupazioni per le sue performance più deboli del previsto e per le previsioni caute per l’anno fiscale 2025. TD Cowen ha ridotto il suo target di prezzo per il rivenditore da $16 a $14, citando vendite comparabili deludenti e una previsione degli utili più debole del previsto. L'azienda ha riportato un calo delle vendite comparabili del -1,1%, mancando la stima di un calo del -0,2%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Guardando al futuro, Macy's prevede che la sua previsione di utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 sarà inferiore del 7% rispetto al punto medio delle aspettative degli analisti, a causa di un panorama commerciale difficile. L'azienda prevede che le vendite comparabili nei negozi (OLM comps) varieranno tra -2,0% e -0,5% per l'anno, con un primo trimestre particolarmente debole in cui le vendite comparabili sono previste in calo tra il -4,5% e il -2,5%. La pressione continua sul traffico nei negozi e la necessità di promozioni aggressive per stimolare le conversioni rimangono preoccupazioni chiave per gli investitori. Altri importanti gruppi di investimento hanno seguito l'esempio nel rivedere i loro target di prezzo: Telsey Advisory Group ha rivisitato il suo target a $15.

Citi e JPMorgan hanno ridotto entrambi i loro target a $14, con JPMorgan che ha anche declassato il titolo da Sovrappeso a Neutrale.

CFRA ha adottato una posizione ancora più cauta, abbassando il suo target di prezzo a $13, mantenendo una valutazione di Hold, avvertendo delle difficoltà strutturali nel settore dei grandi magazzini. Macy's ora si trova di fronte a un percorso difficile, con gli analisti che segnalano difficoltà a lungo termine nel panorama della vendita al dettaglio tradizionale e una crescente concorrenza dall'e-commerce. Gli investitori seguiranno da vicino la capacità dell'azienda di gestire l'inventario, mantenere i margini e navigare tra le tendenze dei consumatori in evoluzione nei prossimi mesi. Macy's (M.US, intervallo D1) Al momento, le azioni di Macy's sono quasi il 25% sotto la EMA200 (la linea rossa), segnalando un'inversione di tendenza ribassista dopo il forte rimbalzo del 2024, alimentato dalle aspettative di un "soft landing". Macy's attualmente scambia a un rapporto P/E di 6x e offre un rendimento da dividendi sostanzioso di quasi il 5,5%.  Fonte: xStation5

