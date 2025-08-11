Le azioni della Barrick Mining crollano dopo la perdita del controllo di una miniera in Mali 📊

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) pubblica i risultati del 2° trimestre 2025 Barrick Mining Corporation ha pubblicato oggi, prima dell’apertura dei mercati, i risultati del secondo trimestre 2025. L’azienda ha riportato una crescita dei ricavi grazie a un trend positivo nel mercato dell’oro; tuttavia, una significativa diminuzione del volume delle vendite, dovuta a una svalutazione legata alla perdita del controllo di una miniera in Mali, rappresenta un segnale fortemente negativo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati finanziari I ricavi si sono attestati a 3,68 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’incremento dei ricavi non è stato trainato da un aumento del volume, che è invece calato di circa il 19% su base annua. Questo forte calo è dovuto all’esclusione della miniera di Loulo-Gounkonto in Mali dalla consolidazione dei risultati, in quanto “temporaneamente” sotto il controllo della giunta militare che governa il paese. Sebbene la società detenga ancora l’80% della miniera, la gestione operativa è stata completamente sottratta, costringendo Barrick, in base ai principi contabili, a effettuare una svalutazione. Il valore delle attività perse ha comportato una svalutazione di 1,04 miliardi di dollari. Contemporaneamente, la produzione d’oro della miniera è stata esclusa dai risultati, contribuendo al calo del volume delle vendite nel 2Q25 a 770.000 once. Prospettive e impatti L’esclusione, pur essendo un costo una tantum, potrebbe rappresentare una sfida significativa per l’azienda nei prossimi trimestri. Di fronte a una riduzione di quasi il 20% nel volume delle vendite di oro, il principale fattore che sostiene i risultati della società resta l’andamento positivo dei prezzi dell’oro, che, pur non mostrando segnali di inversione, potrebbe non mantenere la stessa dinamica elevata registrata dall’inizio dell’anno. Il mercato ha reagito negativamente alla svalutazione, attribuendole più importanza rispetto al solido aumento del 16% annuo del flusso di cassa. RISULTATI FINANZIARI DEL 2° TRIMESTRE 2025 Utile rettificato per azione: 0,47 USD (+46% anno su anno); previsione: 0,46 USD

Ricavi: 3,68 miliardi USD (+16% anno su anno); previsione: 3,68 miliardi USD

EBITDA rettificato: 2,32 miliardi USD

Prezzo reale dell’oro per oncia: 3.295 USD

Vendite d’oro: 770.000 once (-19% anno su anno); previsione: 791.971 once

Produzione d’oro: 797.000 once; previsione: 800.082 once

Produzione di rame: 59.000 tonnellate (+37% anno su anno)

Flusso di cassa libero: 395 milioni USD (+16% anno su anno); previsione: 363 milioni USD

Spese in conto capitale: 934 milioni USD (+14% anno su anno) Considerazioni finali Di fronte alla perdita del controllo della miniera in Mali, l’azienda non può sfruttare appieno le opportunità legate all’attuale mercato rialzista dell’oro. Nonostante ciò, è importante ricordare che il metallo si sta scambiando vicino ai massimi storici, sostenuto anche dalla domanda storica di fondi e banche centrali, il che permette a Barrick di migliorare le vendite nonostante il calo di volume.

Barrick Mining Corp (1G) Il titolo Barrick Mining ha aperto in calo di oltre il 5,5%, ma sin dall’inizio della sessione si è assistito a una forte pressione al rialzo da parte della domanda, che ha spinto le quotazioni a ridurre il gap di prezzo. I risultati di oggi sono stati preceduti da un impulso rialzista la scorsa settimana, che ha portato il titolo a uscire da una leggera fase di consolidamento durata circa un mese nell’area tra 20,5 e 22 dollari. Fonte: xStation



