Le azioni della Delta Airlines salgono dopo i guadagni✈️

Punti chiave Gli utili di Delta Air Lines hanno superato le stime.

hanno superato le stime. Il prezzo delle azioni cresce del 6% nel pre-market .

. I margini operativi sono attualmente del 10% .

sono attualmente del . Il 60% dei ricavi proviene dai clienti premium.

Delta Airlines ha pubblicato oggi, prima dell’apertura delle contrattazioni, i risultati finanziari del primo semestre dell’anno, risultati che si sono rivelati migliori delle aspettative degli analisti. Gli investitori hanno reagito con entusiasmo, con le azioni della compagnia in aumento di oltre il 6% nel pre-market. L’azienda ha mostrato risultati molto solidi, superando le stime di mercato sia in termini di utile per azione (1,71 contro 1,53) sia di ricavi (15,20 miliardi contro 15,04 miliardi). Delta ha incrementato il suo utile operativo a 1,7 miliardi di dollari, corrispondente a un margine operativo del 10%, un risultato impressionante nel contesto del settore e della scala della compagnia. Allo stesso tempo, la compagnia continua la tendenza all’aumento dei ricavi operativi riducendo i livelli di indebitamento, migliorando così la struttura patrimoniale e rafforzando la posizione finanziaria dell’azienda. Degna di nota è anche la struttura dei ricavi, su cui la compagnia ha sottolineato il proprio vanto: ben il 60% dei ricavi proviene dai clienti del segmento premium, un gruppo particolarmente prezioso perché meno sensibile alle fluttuazioni economiche e in grado di garantire margini più elevati. I risultati di Delta hanno anche una dimensione macroeconomica: servono come un indicatore dello stato del consumatore americano e della domanda delle imprese. In un contesto di trasparenza limitata dei dati economici dovuta alla parziale chiusura del governo USA, i dati della compagnia offrono preziose informazioni sull’attuale attività economica e sulla forza della domanda nel settore dei servizi premium. Considerando gli impressionanti risultati finanziari, i successi operativi e l’eccezionale rete di collegamenti, Delta Air Lines rimane uno dei vettori meglio gestiti del mercato. Unitamente a una politica dei dividendi costante e a una struttura patrimoniale migliorata, il mercato sembra prezzare ulteriori incrementi del valore dell’azienda, vedendola come un beneficiario stabile della ripresa del traffico aereo globale. DAL.US (D1) Fonte: Xstation

Dal punto di vista tecnico, il prezzo delle azioni Delta Air Lines si trova attualmente intorno ai 60$, collocandosi in un ampio range di consolidamento osservato negli ultimi mesi. Perché i compratori prendano decisamente l’iniziativa, sarà necessario superare la resistenza chiave intorno ai 63$, che coincide con il livello di ritracciamento FIBO 23,6%. Superare questa soglia potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi e potenzialmente stabilire un nuovo massimo storico sopra i 70$. Al contrario, una persistente debolezza della domanda e una possibile rottura del supporto vicino ai 55$, che coincide con il livello FIBO 50%, potrebbero provocare ulteriori ribassi verso i recenti minimi intorno ai 50$, dove in passato si era manifestata domanda istituzionale.

