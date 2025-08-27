Le azioni della Royal Bank of Canada salgono del 5% dopo un solido rapporto sugli utili 📈

Royal Bank of Canada (RY.US) ha registrato un solido terzo trimestre, superando ampiamente le aspettative degli analisti e riportando utili record in tutte le sue principali linee di business. Le azioni della principale banca canadese sono salite di oltre il 5% oggi, raggiungendo nuovi massimi storici e sovraperformando gran parte del settore finanziario statunitense e canadese. Utili Q3 2025 Utile netto: 5,4 miliardi di dollari, in aumento del 21% rispetto ai 4,5 miliardi del Q3 2024.

EPS riportato: 3,75 $ contro 3,09 $ un anno prima.

EPS rettificato: 3,84 $, superiore alle stime degli analisti di 3,32 $ e ben al di sopra dei 3,12 $ del Q2.

Ricavi: 16,99 miliardi di dollari, rispetto a 14,63 miliardi di un anno fa.

Accantonamenti per perdite su crediti (PCL): 881 milioni di dollari, più alti rispetto ai 659 milioni dello scorso anno ma inferiori alle attese di 1 miliardo; in netto calo rispetto a 1,4 miliardi nel Q2. Performance dei segmenti Personal Banking: utile netto 1,9 miliardi $ (+22% a/a)

Commercial Banking: 836 milioni $ (+2% a/a)

Wealth Management: 1,1 miliardi $ (+15% a/a)

Capital Markets: 1,3 miliardi $ (+13% a/a)

Assicurazioni: 247 milioni $ (+45% a/a) ROE: 17,3% riportato; 17,7% rettificato

Rapporto di efficienza: 54,4% riportato; 53,5% rettificato, riflettendo un forte controllo dei costi Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dettagli per segmento Personal Banking Utile netto in aumento del 22% a/a; PPPT anch’esso +22%.

Ricavi in crescita del 13%, trainati da un aumento del 14% del margine d’interesse netto e da un incremento di 24 bps del margine d’interesse netto al 2,61%.

Crescita media dei volumi del 3% con spese invariate a/a.

Rapporto di efficienza migliorato al 37,2%. Commercial Banking Utile netto e utile netto rettificato entrambi +2% a/a; PPPT +8%.

Ricavi in crescita del 6%, sostenuti da un aumento dell’8% del margine d’interesse netto.

Spese in crescita solo dell’1% a/a, con rapporto di efficienza al 32,4%. Wealth Management Utile netto +15% a/a; ricavi +11%.

Canadian Wealth Management +15%; Global Asset Management +14%; U.S. Wealth Management +7%. Capital Markets Utile netto +13% a/a; PPPT +36%.

Ricavi +25%, con Corporate & Investment Banking +11% e Global Markets +37%.

Forte ripresa rispetto al tono prudente sull’investment banking nel Q2. Regione USA Utile netto +21% a/a.

Rapporto di efficienza migliorato a 81,5%, in calo di 6,6 punti percentuali a/a. Gestione del capitale e del credito Rapporto CET1 stabile al 13,2%.

Riacquisto di 5,4 milioni di azioni per un valore di 955 milioni di dollari nel Q3.

Qualità del credito stabile: PCL su prestiti deteriorati relativamente stabile. Rapporto PCL a 35 bps (+8 bps a/a, -23 bps q/q). Accantonamenti per perdite su crediti in aumento di 161 milioni $. Prestiti deteriorati lordi in calo di 188 milioni $ q/q; nuove formazioni di prestiti deteriorati in diminuzione.

Adozione digitale: oltre 10 milioni di utenti digitali attivi e 190 milioni di sessioni nel Q3, a supporto dell’efficienza e della customer experience. La banca prevede una crescita continua del margine d’interesse netto a una cifra alta o a doppia cifra bassa e una solida crescita dei prestiti nel commercial banking nella seconda metà del 2025. I risultati record del Q3 dimostrano la forza del modello diversificato di RBC, la resilienza in un contesto macroeconomico sfidante e la capacità di generare solidi ritorni per gli azionisti mantenendo una gestione prudente del rischio. Azioni RY.US (D1) Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.