Le azioni di Deere & Co. sono scese al di sotto di un livello di supporto chiave📉 L'azienda sta perdendo slancio?

Deere & Company (DE.US) è una delle più grandi aziende industriali statunitensi e una delle ultime grandi società a pubblicare i risultati trimestrali, che per Deere corrispondono al quarto trimestre fiscale del 2025. L’azienda ha chiuso l’anno fiscale con una performance solida, presentando risultati che hanno superato le aspettative del mercato in quasi tutte le principali categorie. Deere ha riportato utili per azione superiori alle stime e ricavi significativamente più forti, confermando che le sue innovazioni tecnologiche e i miglioramenti dell’efficienza operativa si stanno traducendo in modo tangibile nei risultati finanziari. Allo stesso tempo, la reazione del mercato ha mostrato che battere il consenso non è sufficiente a dissipare i timori sulle prospettive del settore nei prossimi anni.

L’azienda ha superato le aspettative sia sui ricavi sia sugli utili per azione nel quarto trimestre.

Nonostante i risultati solidi, il titolo è sceso di oltre il 5% ieri.

I ricavi sono aumentati dell’11% su base annua, grazie all’innovazione dei prodotti e a un migliore assetto dei processi.

Per il 2026 l’azienda prevede un chiaro calo della domanda di macchinari agricoli di grandi dimensioni.

Risultati del quarto trimestre

Deere ha generato 12,4 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L’azienda ha inoltre registrato 1,1 miliardi di dollari di utile netto e un margine operativo del 12,6% nella divisione attrezzature. È importante sottolineare che il miglioramento è evidente sia sul fronte delle vendite sia su quello del controllo dei costi.

Dati principali:

Ricavi: 12,4 miliardi USD , +11% a/a

EPS: 3,93 USD (vs 3,85 USD attesi)

Utile netto: 1,1 miliardi USD

Margine divisione attrezzature: 12,6%

L’azienda ha quindi superato le aspettative degli analisti sia sui ricavi sia sugli utili per azione. I ricavi hanno superato le stime di oltre il 26%, una delle sorprese positive più ampie degli ultimi trimestri. Questo risultato riflette investimenti costanti nella tecnologia, incluse le soluzioni di agricoltura di precisione, oltre a una migliore gestione delle scorte.

Nonostante i numeri solidi, gli investitori si sono concentrati soprattutto sulle prospettive per il 2026, che indicano un contesto potenzialmente più difficile. È previsto un calo della domanda di macchinari agricoli di grandi dimensioni tra il 15% e il 20% negli Stati Uniti e in Canada, fattore che pesa sul sentiment a breve termine.

Previsioni per il 2026

Utile netto atteso tra 4,0 e 4,75 miliardi USD

Aliquota fiscale effettiva: 25–27%

Cash flow operativo della divisione attrezzature: 4–5 miliardi USD

Domanda di macchinari agricoli di grandi dimensioni: -15–20%

Queste previsioni mostrano chiaramente che il prossimo anno metterà alla prova la resilienza del settore, e Deere dovrà adattarsi a condizioni di mercato più deboli.

I rappresentanti dell’azienda hanno evidenziato una redditività record per questa fase del ciclo. Chris Seibert (Investor Relations) ha sottolineato che l’azienda ha realizzato oltre 5 miliardi di dollari di utile netto, il miglior risultato nella sua storia in un punto comparabile del ciclo economico. Deanna Kovar (Agriculture and Turf) ha invece richiamato l’attenzione sul ruolo crescente dei sistemi autonomi, che la dirigenza considera uno dei principali vantaggi competitivi per i prossimi anni.

Rischi principali:

Possibili impatti da dazi commerciali stimati in 1,2 miliardi USD ante imposte

Calo della domanda di macchinari agricoli nel 2026

Rischi macroeconomici e rallentamento della crescita globale

Possibili interruzioni della supply chain e colli di bottiglia logistici

Competizione crescente nelle tecnologie per l’agricoltura di precisione

Analisi grafica di Deere & Co. (DE.US)

Il titolo Deere è sceso sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa), segnalando un ritorno a un trend ribassista di medio periodo. Si è inoltre formato un potenziale pattern ribassista di testa e spalle, con la linea del collo vicino a 430 USD per azione. Un ritorno verso i 480 USD potrebbe invalidare il pattern e aprire la strada a un rimbalzo.

Fonte: xStation5