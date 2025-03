Le azioni di InPost crollano del 6% a causa delle preoccupazioni sulla partnership a lungo termine con Allegro 📉

Alla borsa olandese Euronext, le azioni di InPost (INPST.NL) sono scese di quasi il 6% oggi dopo che il colosso polacco dell'e-commerce, Allegro, ha pubblicato il report sugli utili.

Sebbene i risultati indichino prospettive di crescita positive per il 2025, sollevano anche interrogativi sulla collaborazione a lungo termine tra Allegro e InPost, in particolare per quanto riguarda i termini della loro partnership in futuro. Le previsioni di crescita del Gross Merchandise Volume (GMV) di Allegro dovrebbero rimanere nell'intervallo a due cifre basse, dopo un incremento dell'11% nel 2024.

Nonostante le previsioni ottimistiche, la decisione di Allegro di aumentare gli investimenti nella propria rete di armadietti per pacchi come parte dei preparativi per un possibile nuovo contratto oltre il 2027 ha suscitato preoccupazioni sul posizionamento futuro di InPost. La domanda chiave rimane se InPost manterrĂ il suo ruolo dominante come partner di consegna di Allegro, dato che Allegro sta espandendo la propria rete di armadietti interni per ottenere maggiore flessibilitĂ una volta scaduto l'accordo attuale con InPost alla fine del 2027.

Gli analisti di Barclays hanno commentato la situazione, affermando: "Supponiamo che queste mosse di Allegro mirino ad aumentare la sua flessibilitĂ strategica quando l'accordo attuale con InPost scadrĂ alla fine del 2027. Tuttavia, riteniamo ancora che sia il consumatore a decidere infine l'opzione di consegna preferita, e InPost rimane la rete con la maggiore densitĂ e la piĂą aperta, essenzialmente un'unica soluzione per tutti gli ordini online, non solo per Allegro, offrendo la migliore qualitĂ ."

Sono emerse preoccupazioni per il periodo post-2027, in particolare riguardo alla possibilità che Allegro sviluppi una rete di armadietti sufficientemente grande per ridurre la priorità di InPost al momento del checkout. Tuttavia, gli analisti di Barclays hanno sottolineato che questo non è il loro scenario di base, poiché InPost detiene ancora una quota significativa del mercato.

Tuttavia, eventuali cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e la potenziale prioritĂ di Allegro per la propria rete di consegna potrebbero pesare sulla valutazione a lungo termine di InPost, specialmente se l'azienda dovesse ridurre la propria dipendenza da Allegro in futuro.

Azioni InPost (INPST.NL)

Le azioni di InPost sono scese sotto la EMA200, segnalando una potenziale inversione di tendenza da rialzista a ribassista. Il prossimo livello di supporto chiave è intorno ai 13,6 € per azione, che coincide anche con il ritracciamento Fibonacci del 38,2% della tendenza rialzista del 2022.

Fonte: xStation5