Le azioni di McDonald's salgono del 3% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025

- McDonald's resiste alla tempesta del settore
- Il traffico dei consumatori a basso reddito sta crollando
- McDonald's resiste alla tempesta del settore
- Il traffico dei consumatori a basso reddito sta crollando
Le azioni di McDonald’s salgono del 3% dopo che la società ha riportato risultati misti per il terzo trimestre del 2025. Gli investitori valutano positivamente la performance delle vendite comparabili in un contesto in cui il settore fatica a crescere.
Principali dati dei risultati di McDonald's nel Q3 2025:
-
Ricavi totali: 7.078 milioni di dollari, +3% su base annua e -0,36% rispetto al consensus
-
EBIT: 3.357 milioni di dollari, +5% su base annua
-
Utile per azione rettificato: 3,22 $, stabile su base annua e -3% rispetto al consensus
McDonald's resiste in un mercato sfidante
Le azioni di McDonald's sono salite all’inizio della sessione dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. La società ha registrato una crescita dei ricavi in tutti i segmenti. Le vendite comparabili globali sono aumentate del 3,6% su base annua nel Q3 2025, principalmente grazie a un incremento del 4,7% dei ricavi derivanti dal business internazionale in franchising. È importante notare che questa metrica esclude le nuove aperture, fornendo una riflessione più accurata della crescita dei ricavi per punto vendita. Ciò dimostra una crescita sana per una società matura in un contesto competitivo difficile, dove molti operatori del settore optano per riduzioni di prezzo. Inoltre, sia le attività internazionali di proprietà diretta sia quelle in franchising hanno registrato rispettivamente una crescita del 2,4% e del 4,3%. I ricavi totali, comprendendo sia le location di proprietà sia quelle in franchising, sono aumentati del 6% a tassi di cambio costanti.
Cosa sta facendo McDonald's?
Come evidenziato da Chipotle nella sua presentazione dei risultati, McDonald's segnala un calo del traffico di consumatori a basso reddito negli Stati Uniti, con una diminuzione a doppia cifra secondo la società. Nel frattempo, il traffico dei consumatori ad alto reddito è aumentato a doppia cifra nel trimestre, compensando parzialmente la flessione dai consumatori a basso reddito. In risposta, l’azienda sta lanciando prodotti speciali a prezzi più bassi per cercare di mantenere la quota di mercato. Inoltre, sta puntando sull’espansione del segmento beverage, introducendo cold brew coffee e bevande alla frutta rinfrescanti, mirando direttamente a Starbucks, che sta affrontando difficoltà. Questo approccio permette di diversificare i ricavi e compensare la debolezza del settore.
La crescita dell’utile è stata più lenta rispetto ai ricavi a causa dell’aumento degli oneri finanziari e delle imposte, ma operativamente McDonald's ha registrato un trimestre solido.
Le azioni di McDonald's registrano un aumento di appena il 3% nell’anno, ma continuano a essere scambiate a un multiplo superiore a 25 P/E.
Constellation Energy: risultati contrastanti per il terzo trimestre del 2025
US OPEN: il mercato prolunga il calo a fine settimana
Musk, perché lo "stipendio" da 1000 miliardi di dollari?
Chip più costosi, dispositivi più costosi: TSMC sta cambiando le regole!
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.