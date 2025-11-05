Le azioni di McDonald's salgono del 3% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025

Le azioni di McDonald’s salgono del 3% dopo che la società ha riportato risultati misti per il terzo trimestre del 2025. Gli investitori valutano positivamente la performance delle vendite comparabili in un contesto in cui il settore fatica a crescere.

Principali dati dei risultati di McDonald's nel Q3 2025:

Ricavi totali: 7.078 milioni di dollari, +3% su base annua e -0,36% rispetto al consensus

EBIT: 3.357 milioni di dollari, +5% su base annua

Utile per azione rettificato: 3,22 $, stabile su base annua e -3% rispetto al consensus

McDonald's resiste in un mercato sfidante

Le azioni di McDonald's sono salite all’inizio della sessione dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. La società ha registrato una crescita dei ricavi in tutti i segmenti. Le vendite comparabili globali sono aumentate del 3,6% su base annua nel Q3 2025, principalmente grazie a un incremento del 4,7% dei ricavi derivanti dal business internazionale in franchising. È importante notare che questa metrica esclude le nuove aperture, fornendo una riflessione più accurata della crescita dei ricavi per punto vendita. Ciò dimostra una crescita sana per una società matura in un contesto competitivo difficile, dove molti operatori del settore optano per riduzioni di prezzo. Inoltre, sia le attività internazionali di proprietà diretta sia quelle in franchising hanno registrato rispettivamente una crescita del 2,4% e del 4,3%. I ricavi totali, comprendendo sia le location di proprietà sia quelle in franchising, sono aumentati del 6% a tassi di cambio costanti.

Cosa sta facendo McDonald's?

Come evidenziato da Chipotle nella sua presentazione dei risultati, McDonald's segnala un calo del traffico di consumatori a basso reddito negli Stati Uniti, con una diminuzione a doppia cifra secondo la società. Nel frattempo, il traffico dei consumatori ad alto reddito è aumentato a doppia cifra nel trimestre, compensando parzialmente la flessione dai consumatori a basso reddito. In risposta, l’azienda sta lanciando prodotti speciali a prezzi più bassi per cercare di mantenere la quota di mercato. Inoltre, sta puntando sull’espansione del segmento beverage, introducendo cold brew coffee e bevande alla frutta rinfrescanti, mirando direttamente a Starbucks, che sta affrontando difficoltà. Questo approccio permette di diversificare i ricavi e compensare la debolezza del settore.

La crescita dell’utile è stata più lenta rispetto ai ricavi a causa dell’aumento degli oneri finanziari e delle imposte, ma operativamente McDonald's ha registrato un trimestre solido.

Le azioni di McDonald's registrano un aumento di appena il 3% nell’anno, ma continuano a essere scambiate a un multiplo superiore a 25 P/E.