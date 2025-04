Le azioni di Procter & Gamble crollano dopo il taglio delle previsioni per l'intero anno

Le azioni di Procter & Gamble Co. (PG.US) sono scese del 2% giovedì, dopo che il colosso dei beni di consumo ha rivisto al ribasso le previsioni di vendite e utili per l'intero anno, a causa di condizioni di mercato difficili e delle tensioni commerciali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati del Q3 al di sotto delle attese Procter & Gamble ha riportato utili per il terzo trimestre pari a $1,54 per azione, leggermente al di sopra della stima degli analisti di $1,53, ma le vendite sono diminuite del 2%, attestandosi a $19,78 miliardi, contro i $20,22 miliardi previsti. Le vendite organiche sono cresciute solo dell’1%, ben al di sotto del 2,53% atteso, con volumi stabili e un aumento dei prezzi dell’1%. Le performance sono state eterogenee tra i vari segmenti: Healthcare (+4%), Grooming (+3%) e Beauty (+2%) hanno registrato crescita, mentre Fabric & Home Care è rimasto stabile e Baby, Feminine & Family Care ha segnato un calo dell’1%. Il margine lordo è sceso al 51% a causa di costi più elevati che hanno annullato i benefici dei rincari. Revisione al ribasso delle previsioni L’azienda ha significativamente abbassato le previsioni per l’anno fiscale 2025: Crescita dell’EPS core tra il 2% e il 4%, in calo rispetto al precedente 5%-7%

Crescita dei ricavi organici al 2%, rivista al ribasso dal 3%-5%

EPS core previsto tra $6,72 e $6,82, inferiore al range precedente di $6,91-$7,05 «Abbiamo registrato una crescita modesta in un contesto di consumo e geopolitico difficile e volatile», ha dichiarato il CEO Jon Moeller. «Stiamo adeguando in modo appropriato le nostre previsioni per riflettere le condizioni di mercato sottostanti». P&G continua ad attendersi effetti negativi per circa $200 milioni ciascuno (al netto delle imposte) legati ai costi delle materie prime e al cambio per l’anno fiscale 2025. Il taglio della guidance segue l’avvertimento del CFO Andre Schulten a febbraio su un rallentamento nelle spedizioni ai rivenditori e un indebolimento dei consumi in diversi mercati internazionali. Gli analisti osservano che, sebbene P&G sia meglio posizionata rispetto ai concorrenti per affrontare le pressioni dei consumatori e l’impatto dei dazi, le difficoltà di mercato stanno esercitando una pressione al ribasso sulle performance dell’azienda per l’anno in corso. P&G (grafico giornaliero)

Il titolo è scambiato vicino a una zona che ha rappresentato un solido supporto nel corso dell’ultimo anno e che in passato ha innescato rimbalzi. I ribassisti punteranno a rompere i recenti minimi intorno a $156, mentre i rialzisti cercheranno di riconquistare la media mobile a 30 giorni a $166,82. L’RSI mostra una divergenza ribassista con massimi decrescenti, e il MACD si sta stringendo, segnalando un possibile incrocio ribassista.

