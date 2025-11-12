Le azioni Heico vicine al massimo storico dopo l'acquisizione di Axillon Fuel Containment 📈

Le azioni di HEICO Corporation (HEI.US) si trovano vicino ai massimi storici a seguito di una nuova acquisizione annunciata che rafforza la sua presenza nella produzione aerospaziale e della difesa. Il gruppo Electronic Technologies di HEICO ha concordato l’acquisizione del Fuel Containment Business di Axillon Aerospace per un importo in contanti non divulgato. L’operazione dovrebbe concludersi nel Q1 2026, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni, inclusa l’autorizzazione antitrust Hart-Scott-Rodino. HEICO prevede che l’acquisizione sarà accretiva per gli utili entro un anno dal completamento. HEICO si concentra sulla produzione di componenti avanzati e elettronica di nicchia per i settori commerciale e aerospaziale, collaborando con compagnie aeree private, il Dipartimento della Difesa e la NASA. L’ultima acquisizione risale a luglio 2025 (Gables Engineering). Informazioni su Axillon Fuel Containment

Con sede a Rockmart, Georgia, Axillon progetta e produce celle di carburante secondo specifiche militari per velivoli militari statunitensi, alcuni velivoli commerciali selezionati e veicoli terrestri. L’azienda impiega circa 530 persone in uno stabilimento di 600.000 piedi quadrati.

I suoi sistemi di carburante supportano piattaforme come F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook e Bradley Fighting Vehicle.

L’attività affonda le sue radici in Goodyear Tire & Rubber, pioniere dei serbatoi auto-sigillanti durante la Seconda Guerra Mondiale. Importanza strategica

I co-CEO Eric A. Mendelson e Victor H. Mendelson hanno dichiarato che l’acquisizione aggiunge un “business storico e molto stimato” al portafoglio di HEICO.

L’operazione sottolinea la strategia di HEICO di acquisire asset aerospaziali di nicchia e ad alta tecnologia con forti legami con la difesa.

HEICO ha confermato che non sono previsti cambiamenti significativi nel personale: l’attuale team di gestione continuerà le operazioni e lo stabilimento rimarrà in Georgia. Solidità finanziaria di HEICO Valore di mercato: $38,95 miliardi

Rendimento YTD: +35%

Crescita dei ricavi: +13,46% a/a

Gli attivi correnti superano le obbligazioni a breve termine; il debito resta moderato

HEICO ha distribuito dividendi per 50 anni consecutivi Risultati recenti & reazioni degli analisti Q3 2025: EPS di $1,26, superiore alle stime di $1,12

Ricavi: $1,15 mld vs $1,11 mld previsti (+16% a/a) Dopo i risultati, gli analisti hanno aggiornato i target price: BofA Securities: $400, citando guadagni di quota di mercato e operazioni efficienti

Truist Securities: $366, evidenziando la crescita organica del Flight Support Group

Stifel: $360, sottolineando la forte performance degli utili

RBC Capital: $350, citando pressioni sui margini ma mantenendo rating Outperform HEICO (intervallo D1)

Le azioni HEICO hanno raggiunto la zona dei massimi storici vicino a $230 per azione; tuttavia, la valutazione della società è diventata sempre più elevata dal 2021. Gli investitori continueranno a concentrarsi sull’aumento della redditività nei prossimi trimestri. Fonte: xStation5 Fonte: XTB Research Fonte: XTB Research

