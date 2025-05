Le azioni Nvidia guadagnano il 3% nel mercato post-vendita dopo i solidi utili del primo trimestre 📈

La trimestrale di Nvidia (NVDA.US) per il Q1 fiscale 2026 ha superato le attese di Wall Street. Le azioni Nvidia sono salite di oltre il 3% nella prima reazione al report, segnalando una domanda di AI ancora in forte crescita. Risultati Q1 fiscale 2026 Ricavi : 44,1 miliardi di dollari

+12% rispetto al Q4, +69% su base annua, sopra i 43,3 miliardi attesi dal consenso.

Utile per azione (EPS) non-GAAP : $0,81

Ben oltre i $0,73 previsti dal consenso.

Segmento Data Center : ricavi di 39,1 miliardi

+10% rispetto al Q4, +73% su base annua, leggermente sotto le attese di 39,2 miliardi.

Dividendo : il prossimo dividendo trimestrale in contanti sarĂ di $0,01 per azione, pagabile il 3 luglio 2025 (record date: 11 giugno 2025).

Margine lordo : GAAP: 60,5% non-GAAP: 61,0% Escludendo un onere da 4,5 miliardi (inferiore ai 5,5 miliardi stimati), il margine lordo non-GAAP sarebbe stato del 71,3% .

EPS (GAAP e non-GAAP) : GAAP: $0,76 non-GAAP: $0,81 Escludendo l’onere e le tasse collegate , l’EPS non-GAAP sarebbe stato di $0,96 .

Altri segmenti di business (escluso Data Center) Gaming e AI PC : ricavi record di 3,8 miliardi (+48% su trimestre, +42% su anno)

Professional Visualization : 509 milioni (invariato su trimestre, +19% su anno)

Automotive e Robotics: 567 milioni (-1% su trimestre, +72% su anno) Previsioni per Q2 fiscale 2025 Ricavi previsti : 45 miliardi di dollari (Âą2%)

Sotto i 45,9 miliardi stimati dal consenso LSEG

La previsione include un calo di 8 miliardi nei ricavi H20, causato dalle recenti restrizioni USA all’export di chip AI, in particolare verso la Cina.

Margine lordo non-GAAP atteso : 72,0% (Âą50 punti base)

L’azienda punta a raggiungere margini nella fascia del 75% entro fine anno.

Spese operative non-GAAP per Q2 : circa 4,0 miliardi di dollari

Crescita delle spese operative per l’intero FY2026 : attesa nella fascia del +35%

Altri proventi netti non-GAAP (Q2) : circa 450 milioni (escluse voci straordinarie)

Aliquota fiscale non-GAAP (Q2): 16,5% (Âą1%), escluse voci straordinarie  Fonte: Trimestrale Nvidia Q1 fiscale 2026 (Non-GAAP) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Commento di Jensen Huang sui risultati del Q1 “Il nostro rivoluzionario supercomputer AI Blackwell NVL72 — una ‘macchina pensante’ progettata per il ragionamento — è ora in piena produzione su larga scala presso produttori di sistemi e fornitori di servizi cloud (...) La domanda globale per l’infrastruttura AI di NVIDIA è incredibilmente forte. La generazione di token di inferenza AI è aumentata di dieci volte in un solo anno e, con la diffusione degli agenti AI, la richiesta di capacitĂ di calcolo AI accelererĂ ulteriormente. I Paesi di tutto il mondo stanno riconoscendo l’AI come un’infrastruttura essenziale — come l’elettricitĂ e Internet — e NVIDIA è al centro di questa profonda trasformazione.” Azione Nvidia (intervallo D1) Le azioni sono salite sopra i 140 dollari nel mercato after-hours USA, segnalando un possibile breakout, con un’importante resistenza in area di massimi storici (febbraio 2025). Tuttavia, per la reazione definitiva di Wall Street bisognerĂ attendere l’apertura della sessione di domani, dato che le previsioni sui ricavi del Q2 fiscale 2026 sono risultate inferiori alle attese.  Fonte: xStation5 Cruscotto finanziario di Nvidia Fonte: Bloomberg Finance Â

