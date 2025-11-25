Le azioni Nvidia scendono del 4% mentre Meta Platforms passa ai chip AI di Google 📉

Le azioni Nvidia (NVDA.US) perdono quasi il 4% nel pre-market USA, a causa della possibile decisione di Meta di spostare parte della sua futura strategia sui chip AI su Google, considerando l’uso dei TPU di Google nei propri data center a partire dal 2027 — un possibile colpo a lungo termine alla domanda di Nvidia. La situazione si inserisce nel dibattito più ampio sulle valutazioni elevate del settore tech e sulla possibile “bolla AI”, con Nvidia al centro della discussione. I futures sugli indici USA sono quasi invariati, poiché le ottime performance di Alphabet (GOOGL.US) bilanciano il sentiment negativo su Nvidia. Meta potrebbe anche noleggiare i TPU di Google già dal prossimo anno, segnalando l’intenzione di diversificare l’approvvigionamento dai GPU di Nvidia prima del previsto. Il calo delle azioni Nvidia mostra la sensibilità degli investitori a qualsiasi segnale di indebolimento del dominio di mercato o di diversificazione dei clienti. Le azioni Alphabet sono salite di oltre il 4%, sostenute dalle aspettative che l’adozione dei TPU possa rafforzare l’ecosistema cloud e hardware AI di Google. I TPU di Google, co-progettati con Broadcom, stanno guadagnando credibilità; anche le azioni Broadcom sono aumentate dopo la notizia. I costruttori di infrastrutture AI cercano fornitori di chip diversificati, riducendo la dipendenza da Nvidia a causa di carenze, prezzi e limitazioni di approvvigionamento. Nvidia rimane il chiaro leader di mercato, ma il silicio personalizzato di Google rappresenta una crescente pressione competitiva nel mercato dei semiconduttori AI. Meta è uno dei maggiori spenditori mondiali in AI, con un capex stimato di 70–72 miliardi di dollari quest’anno — qualsiasi spostamento di fornitori avrebbe un impatto significativo sul panorama dei semiconduttori. Osservando il grafico di NVDA.US, le azioni sono ancora sotto la zona di resistenza EMA50, mentre si potrebbe formare una configurazione ribassista a testa e spalle. Una discesa sotto i 160 USD potrebbe segnalare ulteriori pressioni sul titolo. Wall Street stima che il passaggio di Meta da NVDA a Google potrebbe rimuovere dal mercato ordini per Nvidia per un valore fino a 180 miliardi di dollari a lungo termine. Fonte: xStation5

