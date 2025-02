Le azioni Palantir salgono del 23% spinte da utili e vendite in rialzo 📈

La societĂ statunitense tecnologica e di difesa, Palantir (PLTR.US), ha visto un aumento del 23% del suo titolo nel trading after-hours, dopo un incremento del 36% del fatturato su base annua nel quarto trimestre, raggiungendo i 827,5 milioni di dollari. La compagnia prevede ricavi per il 2025 pari a 3,75 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti. I ricavi dal governo degli Stati Uniti sono aumentati del 45% su base annua, arrivando a 343 milioni di dollari, mentre i ricavi commerciali sono balzati del 64%, raggiungendo i 214 milioni di dollari. Palantir Technologies ha fornito una previsione ottimistica, evidenziando una forte domanda trainata dall'intelligenza artificiale. Il CEO Alex Karp ha sottolineato la rapida crescita organica nell'adozione dell'IA nei settori governativi e commerciali, alimentando la fiducia degli investitori nell'espansione dell'azienda. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi del Q4 : 827,5 milioni di dollari (+36% su base annua), superando il consenso di 775,9 milioni di dollari.

: 827,5 milioni di dollari (+36% su base annua), superando il consenso di 775,9 milioni di dollari. EPS rettificato del Q4 : 0,14 dollari (contro 0,08 dollari su base annua), battendo la stima di 0,11 dollari.

: 0,14 dollari (contro 0,08 dollari su base annua), battendo la stima di 0,11 dollari. Utile operativo rettificato del Q4 : 372,5 milioni di dollari (+78% su base annua), superando la previsione di 309,6 milioni di dollari.

: 372,5 milioni di dollari (+78% su base annua), superando la previsione di 309,6 milioni di dollari. Previsioni di ricavi per il 2025 : tra 3,74 e 3,76 miliardi di dollari (contro il consenso di 3,54 miliardi di dollari).

: tra 3,74 e 3,76 miliardi di dollari (contro il consenso di 3,54 miliardi di dollari). Utile operativo rettificato per il 2025 : tra 1,55 e 1,57 miliardi di dollari (contro il consenso di 1,37 miliardi di dollari).

: tra 1,55 e 1,57 miliardi di dollari (contro il consenso di 1,37 miliardi di dollari). Flusso di cassa libero rettificato per il 2025: previsto tra 1,5 e 1,7 miliardi di dollari. L'espansione di Palantir guidata dall'IA e l'aumento dei contratti con il governo degli Stati Uniti hanno alimentato il sentiment positivo tra gli analisti. Morgan Stanley rimane rialzista, citando il miglioramento dei fondamentali e aumentando il suo target price a 95 dollari (precedentemente 60 dollari). Gli analisti evidenziano una crescita record dei ricavi e un momentum sostenuto. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Forza operativa Crescita nel settore governativo: I ricavi dal governo degli Stati Uniti sono aumentati del 45%, raggiungendo i 343 milioni di dollari, supportati dall'espansione delle applicazioni militari e di intelligence. Espansione commerciale: I ricavi commerciali negli Stati Uniti sono saliti del 64%, arrivando a 214 milioni di dollari, e si prevede che raggiungano 1,08 miliardi di dollari (+54%) nel 2025. Espansione dell'ecosistema della difesa: Palantir ha approfondito le sue partnership con aziende di difesa tecnologica come Anduril e la startup AI Anthropic, rafforzando il suo ruolo nell'infrastruttura moderna della difesa degli Stati Uniti. La forte crescita dei ricavi di Palantir e la domanda trainata dall'IA segnalano una traiettoria promettente, in particolare nei mercati statunitensi. Sebbene la compagnia abbia superato le aspettative, rimangono preoccupazioni riguardo al rallentamento delle vendite internazionali e alla valutazione. Tuttavia, i guadagni nel pre-market suggeriscono che l'ottimismo degli investitori rimane forte. Fonte: xStation5

