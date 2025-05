Le azioni Palantir scendono del 9% nonostante il solido report del primo trimestre 2025 e le previsioni migliorate 📉

Le azioni di Palantir (PLTR.US) sono in calo di oltre il 9% nel pre-market negli Stati Uniti, nonostante l’azienda abbia presentato un solido report per il primo trimestre 2025 e abbia alzato le sue previsioni annuali. Tuttavia, questo non è bastato ai mercati per trovare nuove motivazioni per acquistare il titolo. I ricavi sono aumentati del 39% su base annua, raggiungendo 884 milioni di dollari, leggermente al di sopra delle previsioni di 864 milioni. L'utile per azione (EPS) si è attestato a $0,13, in linea con le attese di Wall Street. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Negli Stati Uniti, i ricavi sono aumentati del 55% su base annua, con una crescita particolarmente forte del settore privato, in aumento del 71% a 255 milioni di dollari (contro attese di +55% a 232 milioni), e un aumento del 45% dei contratti governativi a 373 milioni (vs. previsioni +38% a 355 milioni). Palantir ha inoltre rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato per l’intero 2025, portandole a 3,89–3,902 miliardi di dollari dai precedenti 3,75–3,76 miliardi, il che implica una crescita annua del 36%. Tuttavia, il mercato ha notato che il tasso di crescita previsto per l’intero anno è in rallentamento rispetto al Q1 2025. Anche la crescita del fatturato del settore privato USA dovrebbe rallentare, passando dal 71% al 68% su base annua, raggiungendo 1,17 miliardi entro fine anno.

Per il secondo trimestre 2025, l’azienda prevede 936 milioni di dollari di ricavi, superiori alle stime di 899 milioni secondo S&P Global. Il margine lordo si attesta all’80,25%.

L’indicatore “Rule of 40” — una metrica chiave per valutare i titoli growth — è migliorato a 83 punti, rispetto agli 81 del Q4 2024. La domanda più elevata nel settore privato continua a provenire dalla piattaforma AI dell’azienda. Grafico Palantir (PLTR.US, D1)

Le azioni di Palantir hanno recuperato rapidamente le perdite, difendendo la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa) e la scorsa settimana hanno ritestato i massimi precedenti a $126 per azione. Un’apertura intorno a $112 potrebbe indicare la formazione di un doppio massimo, che — unito a una valutazione elevata del titolo — potrebbe rappresentare un rischio nel breve termine per gli investitori. Fonte: xStation5 Rischi di Valutazione

I rapporti prezzo/utili (P/E) di Palantir indicano che il mercato considera l’azienda come un titolo hyper-growth, con un potenziale significativo di espansione nel mercato dell’intelligenza artificiale ancora non saturo, in particolare nei settori della difesa, intelligence e analisi dei dati. L’azienda ha registrato un utile netto trimestrale record di 214 milioni di dollari, ma il mercato la valuta 292 miliardi di dollari, incorporando prospettive molto ambiziose in termini di redditività futura e scala operativa. Questo scenario aumenta notevolmente il rischio di volatilità , poiché gli investitori tendono a prezzare aspettative ottimistiche in anticipo, lasciando poco margine per sorprese positive. Ciò si riflette in metriche di valutazione estremamente elevate — con un rapporto prezzo/fatturato (P/S) di 90 e un P/E forward superiore a 200. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.