Le azioni Robinhood scivolano a causa dell'accordo normativo 📉

Le azioni di Robinhood Markets (HOOD.US) sono crollate del 12% oggi dopo che la società ha accettato un importante accordo regolatorio con la FINRA. Due controllate di Robinhood pagheranno circa 30 milioni di dollari (26 milioni in multe più 3,75 milioni di dollari in risarcimenti ai clienti) per risolvere molteplici violazioni di conformità .  L'accordo riguarda diverse carenze regolatorie, tra cui protocolli anti-riciclaggio di denaro inadeguati, divulgazioni fuorvianti sulle pratiche di esecuzione degli ordini e una supervisione insufficiente della tecnologia di compensazione, che ha contribuito alle interruzioni del servizio durante il picco di volatilità di gennaio 2021. Ulteriori citazioni includono una vigilanza inadeguata sui contenuti promozionali diffusi da influencer sui social media e carenze nella reportistica. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Questo ostacolo normativo ha invertito il recente slancio positivo delle azioni HOOD, che avevano guadagnato il 19% dall'inizio dell'anno prima di questa notizia. Sebbene l'accordo risolva questioni legacy risalenti a oltre un decennio fa, gli investitori sembrano preoccupati per i potenziali impatti sulla reputazione di Robinhood e per i costi di conformità regolatoria futuri. Robinhood Markets (Intervallo D1)

Le azioni attualmente sono scambiate al di sotto della media mobile semplice a 100 giorni, a 40,72 dollari. Fonte: xStation  Â

