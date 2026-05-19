Notizie del mattino: I mercati non credono agli annunci di Trump (19.05.2026)

Donald Trump ha annunciato in un post su Truth Social che l’attacco all’Iran previsto per oggi non avrà luogo. Le negoziazioni per raggiungere un accordo duraturo tra le parti proseguiranno. La comunicazione è stata pubblicata prima della chiusura del mercato statunitense, ma sia l’S&P 500 (-0,1%) sia il NASDAQ Composite (-0,5%) hanno chiuso la giornata in territorio negativo. Tutti i titoli elencati di seguito hanno terminato la giornata in calo:

Intel (-0,6%),

NVIDIA (-1,3%),

Micron (-6%),

Tesla (-2,9%),

Apple (-0,8%). Dopo numerosi casi in cui le dichiarazioni iniziali non si sono concretizzate, i mercati sembrano mostrare cautela rispetto agli annunci del presidente, in attesa di azioni concrete. Anche i futures sull’S&P 500 sono in ribasso (-0,3%).

Il sentiment sui mercati asiatici è misto, con il KOSPI sudcoreano (-2,6%) che si conferma ancora una volta tra i peggiori, avendo perso il 9% dall’apertura di venerdì.

La straordinaria performance dell’indice (74% dall’inizio dell’anno) si è basata principalmente sulla crescita delle esportazioni di semiconduttori, soprattutto verso gli Stati Uniti (quasi +700% su base annua).

Attualmente, il mercato è appesantito non solo da un sentiment di rischio leggermente più debole, ma anche dai ribassi delle società produttrici di microprocessori, innescati venerdì dalle notizie secondo cui la Cina non avrebbe intenzione di acquistare chip NVIDIA, preferendo sviluppare tecnologie proprie in questo settore.

Nonostante una crescita del PIL nel primo trimestre significativamente migliore delle attese (2,1% su base annua), anche il NIKKEI 225 ha registrato ribassi (-0,4%), che attribuiamo principalmente all’elevato deflatore (3,4%), che aumenta le già alte preoccupazioni inflazionistiche.

Anche lo yen continua a indebolirsi.

Sul mercato valutario spicca un lieve indebolimento del dollaro.

In cima alla classifica del G10 si trova la sterlina (GBPUSD +0,6%), che beneficia di un clima più tranquillo riguardo alla possibile dimissione di Keir Starmer e di dati leggermente migliori delle attese sulla crescita salariale di marzo (4,1%).

Anche la corona norvegese (USDNOK -0,4%) si comporta bene, sostenuta dall’aumento dei prezzi del petrolio e del GNL, come altre valute dei paesi esportatori netti di energia.

Movimenti leggermente più deboli si osservano sulle coppie EURUSD (+0,1%) e CHFUSD (+0,1%).

Dopo la pubblicazione del report sul mercato del lavoro britannico, il calendario macroeconomico odierno non prevede dati particolarmente rilevanti dal punto di vista dei mercati. Tra i risultati societari attesi oggi figurano, tra gli altri:

Home Depot,

Keysight Technologies. Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst presso XTB

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