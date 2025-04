Le azioni si riprendono grazie ai colloqui sui dazi: una revisione globale 📄 📌

In seguito a un'ondata di vendite da record iniziata mercoledì dopo l’annuncio di nuove tariffe da parte di Trump, oggi i mercati in molti Paesi stanno finalmente mostrando un lieve rimbalzo. L’ottimismo degli investitori è alimentato dalla speranza di progressi nelle negoziazioni e dalla possibile riduzione delle tariffe per almeno alcuni partner commerciali. Secondo il Segretario al Tesoro Scott Bessent, circa 70 Paesi hanno già contattato l’amministrazione statunitense esprimendo interesse a negoziare accordi commerciali. Tuttavia, la situazione è ben lontana dall’essere risolta e permangono notevoli incertezze, in particolare nei rapporti con l’Unione Europea, il Canada e la Cina, i principali partner commerciali degli Stati Uniti. Diamo un’occhiata ai progressi compiuti da alcuni Paesi selezionati nelle trattative. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Giappone

Tariffe imposte: 25% sulle importazioni di auto, 24% su altri beni.

Impatto economico: Riduzione potenziale della crescita del PIL fino allo 0,8%.

Risposta: Il Primo Ministro Shigeru Ishiba sollecita Trump a riconsiderare la decisione.

Stato delle negoziazioni: I colloqui stanno per iniziare; il Giappone sta spingendo per un alleggerimento delle tariffe. All'8 aprile 2025, il Giappone si trova sotto forte pressione economica a causa delle nuove tariffe statunitensi—25% sulle auto importate e 24% su altri beni—che potrebbero ridurre la crescita del PIL del Paese fino allo 0,8%. In risposta, il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha invitato il Presidente Trump a rivedere tali misure. Nelle ultime ore, il Giappone ha ottenuto uno status prioritario nelle trattative commerciali con gli Stati Uniti, grazie anche a una telefonata avvenuta ieri tra Ishiba e Trump. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer dovrebbero rappresentare gli USA nei colloqui. Dichiarazioni precedenti di Trump indicano che il Giappone ha schierato il suo miglior team negoziale, alimentando le speranze per un accordo. Questo progresso sta sostenendo l’ottimismo nei mercati azionari: l’indice giapponese JP225 oggi rimbalza del 2,75% e ha registrato un incremento di quasi il 9,50% dai minimi di ieri.  Fonte: xStation 5 Unione Europea (UE)

Proposta dell’UE: Eliminazione delle tariffe industriali secondo il principio "zero-for-zero".

Risposta degli Stati Uniti: Trump ha respinto l’offerta a causa di altri squilibri commerciali.

Contromisure: L’UE sta valutando l’imposizione di tariffe su beni americani.

Posizione: L’UE preferisce il dialogo, ma è pronta ad agire in modo proporzionato. L’Unione Europea ha proposto un accordo "zero-for-zero" volto all’eliminazione reciproca delle tariffe sui beni industriali, per allentare le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Tuttavia, il Presidente Trump ha respinto l’offerta, citando persistenti squilibri negli scambi commerciali. Il Commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, si è detto disponibile a negoziare, ma ha sottolineato la mancanza di un "coinvolgimento reale" da parte statunitense. In risposta al rifiuto degli Stati Uniti, l’UE sta valutando l’introduzione di tariffe di ritorsione sulle importazioni americane—possibilmente a partire dal 15 aprile—con dazi del 25% su beni selezionati. Tali misure saranno adottate solo in caso di fallimento dei negoziati bilaterali. L’UE è attualmente in consultazione con gli Stati membri per definire una posizione comune. Sebbene la via negoziale resti preferita, l’Unione è pronta ad adottare contromisure proporzionate se necessario. L’indice Euro Stoxx 50 oggi rimbalza del 2,12%, con un guadagno complessivo del 4,85% dai minimi di ieri. Si tratta di un recupero più contenuto rispetto all’indice giapponese JP225. Entrambi gli indici avevano precedentemente registrato cali di circa il 17–18% dai livelli di fine marzo. Fonte: xStation 5 Cooperazione UE–Cina "Cina e UE dovrebbero intensificare la cooperazione, garantire un commercio e investimenti liberi e aperti," — media statali cinesi. La Cina si è detta pronta a rafforzare la fiducia politica reciproca con l’UE. In un contesto di crescenti tensioni commerciali transatlantiche, l’Unione Europea sta cercando di rafforzare i propri legami con la Cina. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente discusso una cooperazione commerciale più profonda con il Premier cinese Li Qiang. Entrambe le parti hanno espresso sostegno a un sistema commerciale globale riformato. Tuttavia, l’UE rimane cauta a causa dei persistenti squilibri commerciali e dell'afflusso di beni cinesi sovvenzionati. Cina Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono nuovamente esplose questa settimana. Il Presidente Donald Trump ha minacciato un ulteriore aumento del 50% delle tariffe sulle importazioni cinesi, a meno che Pechino non ritiri le tariffe di ritorsione del 34% annunciate lo scorso venerdì—entro la fine della giornata odierna. La Cina ha dichiarato che "combatterà fino alla fine", rifiutando qualsiasi concessione e segnalando la propria disponibilità ad adottare contromisure. Ieri, Trump ha anche annunciato su Truth Social la fine dei colloqui commerciali con la Cina e la cancellazione degli incontri programmati, alimentando i timori di una guerra commerciale prolungata. L’indice CHN.cash ha perso poco più del 18% dalla fine di marzo a causa dell’escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Con nessun progresso nei negoziati e ulteriori tariffe in arrivo già da domani, gli indici cinesi mostrano il rimbalzo più debole: oggi il CHN.cash sale del 2,50%, con un recupero complessivo di appena il 4,00% dai minimi recenti.  Fonte: xStation 5 Vietnam Il Vietnam ha espresso la propria disponibilità ad aumentare le importazioni di beni americani—compresi prodotti per la difesa e la sicurezza—nell’ambito degli sforzi per ridurre il proprio surplus commerciale con gli Stati Uniti. Inoltre, il Vietnam ha richiesto un rinvio di 45 giorni nell’applicazione delle tariffe statunitensi del 46%, al fine di facilitare i negoziati. Taiwan Il Ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, ha dichiarato che l’isola è pronta a entrare in negoziati commerciali con gli Stati Uniti “in qualsiasi momento”. Sebbene i semiconduttori—principale esportazione di Taiwan—siano attualmente esclusi dalle nuove tariffe statunitensi, le azioni di TSMC hanno registrato un calo di quasi il 26% dai massimi recenti, riflettendo preoccupazioni più ampie. L’approccio proattivo di Taiwan mira a mitigare i potenziali effetti economici negativi. Fonte: xStation 5

