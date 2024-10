Le azioni Tesla salgono in vista del lancio dei robotaxi

Le azioni di Tesla sono aumentate dello 0,4% oggi, in attesa del grande evento annuale della compagnia fondata da Elon Musk: la presentazione del robotaxi, intitolata "we, robot". L'evento si svolgerà presso gli studi della Warner Bros a Hollywood (Los Angeles), in un immenso complesso di 44 ettari che comprende set cinematografici di grandi dimensioni preparati per ogni tipo di film e programma televisivo.

Tutti aspettano il robotaxi

Cinque anni fa, Musk presentò per la prima volta i robotaxi, veicoli completamente autonomi in grado di trasportare passeggeri da una destinazione all'altra senza alcun conducente. Secondo l'annuncio del magnate all'epoca, questi robotaxi, il cui funzionamento sarebbe stato simile a quello di Uber o Cabify, sarebbero stati pronti a entrare in funzione entro la fine del 2020. Tuttavia, le previsioni di Musk non si sono avverate. Infatti, fin dal momento in cui i robotaxi sono stati introdotti, il loro lancio ha subito molteplici ritardi, con conseguente impatto sulle azioni dell'azienda. Dopo l'ultimo ritardo subito a luglio, quando è stato annunciato che l'azienda non avrebbe presentato il veicolo ad agosto, sembra che questa volta, finalmente, l'evento si svolgerà e il robotaxi vedrà finalmente la luce.

In particolare, Tesla è attesa a presentare il suo primo robotaxi questo giovedì, 10 ottobre, un piccolo sedan a due porte e due posti, con quattro ruote (anche se in un certo momento si era speculato che ne avrebbe avute tre) e un grande spazio nel bagagliaio, progettato per i bagagli. Inoltre, ci si aspetta che l'interfaccia utente del veicolo sia molto simile a quella dei veicoli attualmente in produzione, sebbene semplificata, poiché alcuni aspetti non possono essere controllati.

Durante la presentazione del robotaxi, non è escluso che Musk presenti un'applicazione di trasporto simile a Uber. Una delle idee del magnate è trasformare l'attuale flotta di clienti di Tesla in una sorta di Airbnb su ruote, in cui i proprietari inviano le loro auto senza conducente a prendere passeggeri quando non le utilizzano. Per farlo funzionare, tuttavia, l'azienda dovrà condividere molti più dettagli, come chi è responsabile in caso di incidente o furto e chi pulirà e manterrà le auto tra un viaggio e l'altro.

Durante l'evento, si prevede anche che gli utenti avranno l'opportunità di provare il robotaxi e di farsi portare in un luogo all'interno dello studio.

Performance delle Azioni di Tesla

Il lancio del robotaxi di Tesla avviene poco dopo che l'azienda ha riportato consegne dei suoi veicoli nell'ultimo trimestre, che non hanno soddisfatto le aspettative del mercato. Negli ultimi tre mesi, l'azienda ha consegnato 462.890 veicoli ai clienti, con un aumento del 6,4% rispetto a un anno fa. Nonostante l'aumento, che ha posto fine a due trimestri consecutivi di calo, l'azienda non ha rispettato le previsioni degli analisti, che si aspettavano consegne pari a 463.000 unità.

Rispetto al suo grande rivale BYD, che ha riportato consegne fino a 443.426 veicoli, Tesla rimane il principale produttore di veicoli elettrici al mondo. Tuttavia, l'azienda ha affrontato un volatile 2024, in cui le sue azioni hanno subito significativi cali. Negli ultimi mesi, le azioni di Tesla si sono riprese in modo erratico dalla caduta di oltre il 40% registrata a metà aprile.

Questa ripresa è stata guidata dai robotaxi promessi da Musk e dall'annuncio di nuovi modelli più economici. Tuttavia, dopo la presentazione delle sue ultime consegne, le azioni dell'azienda hanno registrato un calo del 7%, che è stato recentemente attenuato, quando le azioni dell'azienda sono aumentate dopo aver appreso delle nuove tariffe che l'Unione Europea applicherà ai veicoli elettrici prodotti in Cina. In particolare, l'azienda, che ha significative operazioni di produzione in Cina, ha registrato un aumento del 2%, dopo aver ottenuto un'aliquota tariffaria del 7,8%, la più bassa tra quelle imposte dall'Unione Europea. In questo scenario, resta da vedere quale impatto avrà il robotaxi sulle azioni di Tesla e come potrà far evolvere l'azienda.

Come acquistare azioni Tesla?

