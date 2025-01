Le azioni TORM rimbalzano del 6% dopo il sell-off record📈L'Europa aumenterà le importazioni di petrolio statunitense?

Le azioni della compagnia danese di trasporti TORM (TRMDA.DK), specializzata nel trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, rimbalzano oggi di oltre il 6% dopo essere crollate di oltre il 50% rispetto ai massimi raggiunti nell'ultima settimana di luglio 2024. TORM è uno dei principali operatori mondiali di navi cisterna, e il suo business è fortemente dipendente dalla domanda di petrolio e prodotti raffinati. L'azienda ha beneficiato dell'elevata domanda di navi cisterna tra il 2022 e il 2024, oltre che delle sanzioni imposte al petrolio e alle navi russe, che hanno obbligato a modificare alcune rotte di trasporto rendendole più lunghe e a escludere parte della flotta mercantile russa dal mercato. Ciò ha costretto molte aziende a stipulare contratti con TORM, pagando di più a causa della "domanda elevata". Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Negli ultimi mesi, il calo delle azioni di TORM sembra legato al rallentamento delle economie europea e cinese (con una prevista minore attività nel mercato petrolifero) e all'incertezza geopolitica, che potrebbe influire in modi diversi, come interruzioni commerciali nel Mar Baltico o una diminuzione dell'attività nel Mare del Nord. Il mercato potrebbe anche stare cercando di valutare oggi il "rischio" di una pace in Ucraina e i potenziali cambiamenti nel mercato del trasporto marittimo che ne deriverebbero. Nei risultati del terzo trimestre, TORM ha migliorato i ricavi e l'utile netto rispettivamente di quasi il 10% e il 5% su base annua, con tariffe leggermente più alte rispetto all'anno precedente. Nei primi tre trimestri del 2024, l'utile netto è aumentato di quasi il 15%, raggiungendo i 530 milioni di dollari rispetto ai 463 milioni del 2023. L'EBITDA rettificato è cresciuto di quasi il 17% su base annua, superando i 600 milioni di dollari. La domanda di navi cisterna nel terzo trimestre è aumentata del 12% rispetto all'anno precedente. Il ROIC dell'azienda è sceso al 20,3% rispetto al 22,6% del 2023, ma rimane solido. Il rapporto prezzo/utili è inferiore a 3. Nonostante la crescita annuale positiva, alcune previsioni della società per l'intero 2024 sono state riviste al ribasso a causa di condizioni di mercato più deboli nella seconda metà dell'anno: Guadagni TCE (Time Charter Equivalent, rapporto di redditività ): da 1.150 - 1.350 milioni di dollari a 1.110 - 1.160 milioni.

EBITDA (utile operativo): da 850 - 1.050 milioni di dollari a 810 - 860 milioni. Le revisioni sono state causate da tariffe di trasporto leggermente inferiori alle aspettative e da modifiche alla flotta (acquisti e vendite di nuove navi). Il principale azionista dell'azienda, Oaktree Capital, ha riportato una riduzione dell'8% della sua posizione in azioni TORM Plc nel terzo trimestre, vendendo 3,5 milioni di azioni. Attualmente il fondo detiene circa 40,5 milioni di azioni, prima dell'aggiornamento del Q4 2024. Alla fine del Q3, le azioni di TORM rappresentavano ancora oltre il 23% del portafoglio totale del fondo. L'Europa aumenterà le importazioni di petrolio dagli Stati Uniti?

Il calo delle azioni di TORM è coinciso con un forte crollo dei tassi di trasporto per le cosiddette materie secche (materiali secchi, cereali, ecc.). Il Baltic Dry Index è sceso del 52,5% nel 2024, registrando la stagione più debole degli ultimi 10 anni. Il mercato teme una possibile "guerra commerciale" tra Stati Uniti e Cina e le implicazioni di tali circostanze per il commercio globale (possibile diminuzione degli scambi commerciali globali). Un potenziale catalizzatore positivo a breve-medio termine per TORM potrebbe essere un aumento delle importazioni di petrolio dagli Stati Uniti verso l'Europa attraverso l'Atlantico, promosse dall'amministrazione Trump. Risultati finanziari di TORM Plc per il terzo trimestre dell'anno. Fonte: Torm Grafico del prezzo delle azioni TORM (TRMDA.DK, intervallo D1)

Le azioni di TORM stanno testando i livelli di agosto 2022, sebbene i risultati finanziari abbiano indicato un ulteriore miglioramento del business dell'azienda. Il recente sell-off è stato senza precedenti e per scala ricorda solo il panico del 2020. . Fonte: xStation5 Il Baltic Dry Index è sceso da 2500 a 997 punti, poiché aumentano le preoccupazioni degli investitori riguardo le future condizioni del commercio globale, a causa dei possibili dazi di Trump e del rallentamento dell'economia cinese. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

