Le azioni TSMC sono in forte rialzo. Ecco perché i mercati sono impazziti per l'azienda!

Le azioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) stanno raggiungendo nuovi massimi storici. Negli ultimi giorni, il titolo sulla Borsa di Taipei è salito fino al 7%, segnando un aumento di circa il 50% dall’inizio del 2025, e la capitalizzazione di mercato della società ha superato i mille miliardi di dollari. Uno dei principali fattori alla base di questa forte crescita è la recente decisione di Goldman Sachs di alzare il target price sul titolo, evidenziando la forte fiducia degli analisti nello sviluppo continuo dell’azienda. L’IA come motore di crescita e driver di valutazione La decisione di Goldman Sachs, da sola, non racconta l’intera storia. Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è diventata un motore centrale della crescita di TSMC, con una domanda di chip per l’IA così elevata che la capacità produttiva limitata nelle tecnologie più avanzate a 3 nm e 5 nm garantisce all’azienda un vantaggio competitivo destinato a durare negli anni. Le previsioni indicano che la crescita dei ricavi in dollari USA potrebbe raggiungere il 30% nel 2026 e il 28% nel 2027. Il piano di investimenti annunciato, superiore a 150 miliardi di dollari fino al 2028, dimostra che la società punta a una crescita sostenibile nei settori dell’IA e dei data center, piuttosto che a risultati di breve periodo. Tecnologia a 2 nm – un nuovo traguardo L’introduzione della tecnologia a 2 nm da parte di TSMC rappresenta un vero punto di svolta. La produzione di massa utilizza ora transistor Gate-All-Around, che offrono prestazioni superiori e un’efficienza energetica significativamente migliorata rispetto ai precedenti processi a 3 nm. La capacità produttiva di questo nodo è già in gran parte riservata da clienti chiave, tra cui Apple e NVIDIA, garantendo ricavi stabili per gli anni a venire. Nel segmento dei chip mobili, la tecnologia a 2 nm costituirà la base dei processori di fascia più alta, assicurando un chiaro vantaggio in termini di prestazioni ed efficienza. Dominio di mercato e concorrenza TSMC mantiene un netto vantaggio sui concorrenti, inclusa Samsung, che sta sviluppando propri processi a 2 nm ma resta tecnologicamente indietro. Sebbene alcuni clienti stiano esplorando fonti di produzione alternative per aumentare la flessibilità della catena di approvvigionamento, TSMC continua a essere il partner preferito per i progetti più esigenti nei settori dell’IA, dei data center e dei chip mobili di fascia alta. Sentiment di mercato e aspettative degli investitori Il forte rialzo del titolo TSMC indica che il mercato valuta sempre più l’azienda come un’infrastruttura strategica per l’economia globale basata sui dati, piuttosto che come un semplice produttore di semiconduttori. Valutazioni elevate implicano una bassa tolleranza verso eventuali delusioni: qualsiasi sorpresa nei risultati finanziari o ritardi nella produzione dei nodi più avanzati potrebbe innescare reazioni di mercato significative. Tra i fattori positivi figurano i massimi storici del titolo, la piena saturazione della capacità produttiva, una strategia di investimento aggressiva e la leadership tecnologica nei processi a 2 nm. I rischi derivano invece dalle elevate aspettative del mercato, dalla pressione sui costi legata agli investimenti in tecnologie all’avanguardia e da potenziali pressioni competitive o dalla dispersione degli ordini dovuta a strategie di multi-sourcing. Fonte: xStation5

TSMC entra nel 2026 con uno slancio straordinario. I prezzi delle azioni sono su livelli record, gli analisti stanno aumentando i target price e la narrativa di un boom duraturo dell’intelligenza artificiale sostiene un sentiment positivo degli investitori. La produzione di massa dei processi a 2 nm, l’espansione della capacità produttiva e le partnership strategiche con i leader nei mercati mobile e dei data center rendono TSMC un attore chiave nell’industria globale dei semiconduttori. L’azienda non è più soltanto un produttore di chip, ma è diventata il fondamento dell’era dell’intelligenza artificiale, del calcolo ad alte prestazioni e delle tecnologie mobili di nuova generazione.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.