Le azioni ZIM cercano di riprendersi in vista di una possibile offerta di acquisizione📈

Le azioni della compagnia di spedizioni israelo-americana ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) sono aumentate leggermente dopo le notizie secondo cui Evercore assisterà il CEO e co-proprietario Eli Glickman. L’analista di Jefferies, Omar Nokta, ha scritto in una nota che, secondo la rivista finanziaria israeliana Calcalist, il consiglio di amministrazione di ZIM ha ingaggiato Evercore dopo che l’offerta di acquisizione presentata dal CEO Eli Glickman e dal suo partner finanziario Rami Ungar era probabilmente al di sotto delle aspettative.

Il rapporto prezzo/utili attuale di ZIM è inferiore a 1x rispetto agli utili dello scorso anno, mentre il P/E forward si attesta intorno a 4x. Nell’ultimo trimestre, l’azienda ha riportato 1,68 miliardi di dollari di ricavi, in calo del 15% su base annua. L’utile operativo è diminuito a 149 milioni di dollari nel Q2 2025, rispetto ai 468 milioni del Q2 2024.

Nella prima metà del 2025, ZIM ha trasportato 1.839 mila TEU, rispetto a 1.799 mila TEU nella prima metà del 2024. Il tasso di nolo medio per TEU è salito a 1.632 $ in H1 2025, rispetto ai 1.569 $ in H1 2024. Allo stesso tempo, il debito è aumentato a oltre 3 miliardi di dollari, rispetto ai 2,8 miliardi del Q2 2024.

La posizione di cassa totale di ZIM (cash e equivalenti) è scesa di 270 milioni di dollari, passando da 3,14 miliardi al 31 dicembre 2024 a 2,87 miliardi al 30 giugno 2025. Si tratta comunque di un valore ancora molto superiore alla capitalizzazione di mercato dell’azienda, pari a 1,75 miliardi. Ieri le azioni ZIM sono salite di quasi il 10%, ma la pressione al ribasso è emersa quando il titolo si è avvicinato alla sua EMA a 50 giorni (media mobile esponenziale).

