Le esportazioni cinesi crescono al ritmo più veloce dall’inizio della guerra commerciale con gli Stati Uniti 🔎

- Le esportazioni cinesi di terre rare sono diminuite del 31% su base mensile a settembre, raggiungendo il livello più basso da febbraio, a causa di controlli alle esportazioni più severi.
- Le esportazioni della Cina sono aumentate dell’8,3% su base annua (il rialzo più forte negli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono salite del 7,4% su base annua (il massimo in 17 mesi).
- Le importazioni mensili record di minerale di ferro e soia evidenziano una domanda resiliente.
- Il surplus commerciale si è attestato a 90,5 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle aspettative a causa della forte crescita delle importazioni.
Più presto oggi, abbiamo ricevuto i dati sul commercio cinese di settembre, risultati più forti del previsto. Le esportazioni sono aumentate dell’8,3% su base annua, raggiungendo 328,6 miliardi di dollari (il livello più alto negli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono cresciute del 7,4% su base annua (il rialzo più forte in 17 mesi). Il surplus commerciale si è ampliato a 90,45 miliardi di dollari.
La composizione delle esportazioni è fondamentale per gli investitori. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 27% su base annua, ma questo calo è stato ampiamente compensato dalla crescita a due cifre verso l’UE (~14%), l’ASEAN (~15–16%), l’Africa (~56%) e altri mercati al di fuori degli Stati Uniti (+14,8% complessivo). Questa diversificazione ha aiutato la Cina a mantenere un tasso di crescita del PIL vicino al 5%, nonostante gli aumenti tariffari precedenti.
Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite drasticamente dall’inizio della guerra commerciale ad aprile, mentre altre regioni hanno compensato il calo. Le importazioni dagli Stati Uniti verso la Cina, tuttavia, sono rimaste relativamente stabili.
Nell’ultima settimana, il rischio politico è aumentato bruscamente. Pechino ha esteso i controlli alle esportazioni su terre rare e magneti, settori in cui detiene quasi un monopolio. La mossa ha suscitato forte malcontento nell’amministrazione statunitense. Trump ha minacciato di reintegrare dazi al 100% e introdurre ulteriori restrizioni sulle esportazioni di software. Di conseguenza, i futures cinesi sono scesi di quasi il 6% entro la chiusura della seduta di venerdì. Gli investitori hanno cominciato a temere un’ulteriore escalation e nuovi disagi nelle catene di approvvigionamento in settori come automotive, veicoli elettrici, batterie, aerospaziale ed energie rinnovabili.
Durante il fine settimana si è verificata una lieve de-escalation, dopo un post di Donald Trump che assicurava che Stati Uniti e Cina raggiungeranno un accordo, sottolineando che la guerra commerciale non giova a nessuna delle due parti. I mercati sperano ancora in un possibile incontro Xi–Trump durante l’APEC di fine mese, anche se il ventaglio di possibili esiti si è ampliato. Nel breve termine, l’aumento delle esportazioni verso mercati non statunitensi, l’accumulo di materie prime (acciaio, carbone, soia dal Sud America) e il reindirizzamento del commercio attraverso hub come il Vietnam stanno attenuando l’impatto delle tensioni — ma dazi triplicati dagli USA rappresenterebbero uno shock deflazionistico per il settore export cinese e un duro colpo ai mercati del rischio globali.
Oggi gli indici cinesi registrano un forte rimbalzo, con guadagni intorno al 3,50–4,00%. L’indice CHN.cash cresce del 3,75% a 9.175 punti. Nonostante il miglioramento del sentiment di mercato, gli indici rimangono ancora oltre il 2,25% sotto i livelli di apertura di venerdì.
