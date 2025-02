Le guerre commerciali di Trump hanno senso?

"Keep your friends close, and your enemies even closer." Donald Trump probabilmente ha preso a cuore queste parole, visto che ha trovato nuovi nemici molto vicini. Trump sta dichiarando apertamente una guerra commerciale contro il Canada, il Messico e la Cina, imponendo pesanti dazi su tutti i prodotti, segnando un cambiamento significativo rispetto alla prima guerra commerciale del suo primo mandato. Molti media americani definiscono questa nuova guerra commerciale "la più stupida della storia", anche se Donald Trump ritiene che sia necessaria per ripristinare la posizione degli Stati Uniti sulla scena internazionale. Ha senso questa nuova guerra commerciale? È solo parte di una strategia? Chi e quanto perderà a causa della politica commerciale aggressiva degli Stati Uniti?

Trump impone dazi su Canada, Messico e Cina

Sebbene Trump avesse promesso a lungo di imporre enormi dazi sulle economie con cui gli Stati Uniti hanno il più grande scambio commerciale, i mercati non erano del tutto convinti dalle sue parole. Alla fine, il primo febbraio, Trump ha firmato decreti esecutivi imponendo dazi del 25% su tutti i beni provenienti dal Canada e dal Messico, oltre a dazi del 10% su tutti i prodotti cinesi. L'unica eccezione riguarda le materie prime energetiche provenienti dal Canada, per le quali i dazi saranno solo del 10% e entreranno in vigore il 18 febbraio, invece del 4 febbraio.

Conseguenze economiche. Chi sarà colpito di più?

I dazi firmati da Trump colpiranno prodotti per un valore di 1,3 trilioni di dollari, tre volte di più rispetto alla prima guerra commerciale del primo mandato di Trump. In quel caso, i dazi erano mirati a prodotti e settori specifici. Questa volta, i dazi sono ampi, suscitando domande sulla loro giustificazione e sostenibilità. Tuttavia, supponendo che questi dazi siano destinati a rimanere, l'economia degli Stati Uniti potrebbe subire un colpo significativo. Le stime mostrano che la crescita economica nel 2025 potrebbe essere ridotta da 0,7 a 1,6 punti percentuali. Entro il 2026, potrebbe superare i 2 punti percentuali. Ma non è tutto. Il modello della Fed stima un impatto significativo sull'inflazione, intorno allo 0,7%. In uno scenario del genere, le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse diventerebbero trascurabili, il che, dal punto di vista delle imprese americane, dei cittadini e degli investitori di Wall Street, suona per lo più negativo.

Lo stesso Donald Trump ammette che l'impatto dei dazi commerciali potrebbe essere negativo per i cittadini americani, ma sottolinea il sacrificio necessario per ottenere miglioramenti a lungo termine. Tuttavia, se i dazi venissero effettivamente applicati, i cali del PIL del Canada e del Messico sono quasi certi, poiché dipendono fortemente dal commercio con gli Stati Uniti. In Messico, fino al 16% del PIL è legato al commercio con gli Stati Uniti, mentre in Canada è circa il 14%. Per la Cina, questa percentuale supera leggermente il 2%, quindi l'impatto sulla sua economia non dovrebbe essere drammatico come lo sarà per i paesi nordamericani.

È probabile che ci sarà una brusca frenata del commercio in Nord America, il che potrebbe influire negativamente anche sui paesi che forniscono prodotti a Canada e Messico. D'altra parte, gli Stati Uniti potrebbero cercare alternative più economiche in altre regioni del mondo. Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per i paesi asiatici (diversi dalla Cina) di aumentare le loro esportazioni.

Quali settori saranno sotto pressione?

Il settore automobilistico statunitense è altamente integrato. Prima che un'auto venga venduta, alcune parti attraversano i confini più volte. Pertanto, l’imposizione di dazi su Messico e Canada significa effettivamente imporre dazi sui produttori americani. Naturalmente, Trump vorrebbe riportare tutta la produzione negli Stati Uniti, ma questo non è fattibile nel breve periodo e comporterebbe costi enormi. Le stime iniziali suggeriscono che il prezzo medio delle auto americane potrebbe aumentare di circa 3.000 dollari. Questo è significativo, considerando che il prezzo di un'auto di questo tipo è di circa 45.000–50.000 dollari. È anche importante notare che l’inflazione negli ultimi anni è stata fortemente influenzata dai cambiamenti nel settore automobilistico.

Anche i settori dell'elettronica e dell'abbigliamento dovrebbero essere presi in considerazione. Prendiamo in considerazione alcune grandi aziende. Apple, ad esempio, produce la stragrande maggioranza dei suoi prodotti in Cina, e lo stesso vale per Nike. Ovviamente, questi sono solo due esempi, ma molte aziende probabilmente trasferirebbero i costi aumentati sui consumatori. Alla fine, si stima che ogni famiglia americana perderà circa 2.500–3.000 dollari all’anno a causa della portata attuale della guerra commerciale. Se i dazi sulla Cina venissero aumentati ulteriormente e venissero imposti anche sui paesi dell'Unione Europea, questi costi sarebbero sostanzialmente più alti.

L’Europa ha motivo di preoccuparsi?

L'Europa è spesso caduta in disgrazia agli occhi di Trump. Ha fatto pressioni sull’Europa affinché spendesse di più in difesa e non lasciasse questioni come la guerra in Ucraina solo sulle spalle degli Stati Uniti. Trump sottolinea anche l’enorme deficit commerciale con l'UE, che potrebbe teoricamente essere ridotto aumentando gli acquisti di materie prime, principalmente il gas GNL. Tuttavia, è molto probabile che Trump voglia imporre almeno dei dazi parziali sui prodotti europei.

La situazione con l'Europa, e in particolare con l'Unione Europea, è più complicata. Trump probabilmente preferirebbe limitare i dazi a settori o paesi specifici. Certamente prenderebbe in considerazione l’idea di imporre dazi sulle automobili europee, in particolare quelle tedesche. Allo stesso tempo, Trump potrebbe evitare di imporre dazi su tutte le economie, con l’obiettivo di evitare che l’Unione Europea imponga dazi ritorsivi su larga scala agli Stati Uniti. Si ipotizza che i dazi sull'Europa siano previsti per l’inizio di marzo.

D’altra parte, Trump stesso considera la sua imprevedibilità come una delle sue maggiori forze. Pertanto, non dovremmo sorprenderci se dovesse cogliere l’occasione e imporre dazi sull’Europa già dalla prossima settimana, il che potrebbe comportare una rapida caduta della coppia EUR/USD sotto la parità. È anche importante notare che lo squilibrio commerciale tra gli Stati Uniti e l’Europa è molto più grande, ad esempio, rispetto allo squilibrio commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada.

Come ha reagito il mercato?

Il dollaro statunitense ha guadagnato mediamente l’1% contro la maggior parte delle valute mondiali. I movimenti più consistenti sono stati osservati con i cambi tra dollaro canadese e peso messicano. Le valute europee come lo zloty polacco, il fiorino ungherese e la corona ceca si sono anch’esse deprezzate significativamente. Ci sono stati cali enormi negli indici azionari europei, dove è difficile trovare un mercato ampio che perda meno dell'1%. Gli investitori europei sono preoccupati che possano essere imposti dazi simili a quelli imposti su Canada e Messico anche sull’Europa o su economie specifiche.

La paura è evidente anche nel mercato delle criptovalute, dove i cali hanno raggiunto anche diversi punti percentuali. Il Bitcoin è tornato sotto i 100.000 dollari.

È solo una strategia di negoziazione?

I dazi commerciali sono stati introdotti sotto il pretesto di affrontare i problemi del traffico di droga e dell'immigrazione illegale negli Stati Uniti. Pertanto, c'è una forte probabilità che i dazi possano essere contestati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. La strategia probabile in questo caso sarebbe quella di imporre dazi su prodotti o settori specifici, che sarebbero più facili da giustificare. Attraverso l’imposizione di dazi attualmente ampi, Trump mira a mandare un messaggio chiaro ai suoi partner che il tempo delle trattative prolungate è finito e che alcuni processi devono essere accelerati.

A lungo termine, nessuna guerra commerciale è giustificata, e la sua continuazione potrebbe portare a un rallentamento evidente a livello globale. Anche ora, nel momento in cui la decisione di Trump sui dazi è stata presa, non è certo come funzioneranno o se verranno anche effettivamente applicati. Le decisioni di Trump restano altamente imprevedibili, e solo dopo che i dazi saranno in vigore per alcune settimane o mesi sarà possibile valutare il vero impatto sull'economia o sul consumatore medio.

Quello che si può affermare a questo punto è che il mercato rimarrà altamente volatile, e sono da aspettarsi ulteriori movimenti significativi. Negativi nel caso in cui vengano imposti dazi aggiuntivi, ma anche positivi se la situazione dovesse chiarirsi e si determinasse che i dazi non avranno un forte impatto sulla situazione attuale.