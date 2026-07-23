Le Nuove Banconote Euro in arrivo. Si vota fino al 21 Settembre

Dopo oltre vent’anni di onorato servizio, le attuali banconote euro si avviano al pensionamento. Oggi alle 16:15, dopo la conferenza stampa si politica monetaria, la Banca Centrale Europea ha appena pubblicato i 10 bozzetti finalisti da cui nascerà il nuovo design delle banconote che useremo nei prossimi anni. La scelta si riduce a due filoni tematici ben precisi, ciascuno rappresentato da diverse proposte grafiche firmate da designer europei: "Cultura Europea" e "Fiumi e Uccelli". Opzione 1: La storia e la cultura Se passerà il primo tema, le facce sulle banconote avranno nomi e cognomi ben precisi: €5: Maria Callas

€10: Ludwig van Beethoven

€20: Marie Curie

€50: Miguel de Cervantes

€100: Leonardo da Vinci

€200: Bertha von Suttner Sul retro troveranno spazio luoghi d'incontro e spazi culturali condivisi: da teatri e piazze fino a biblioteche e scuole. Opzione 2: La natura senza confini L'alternativa rinuncia del tutto alle figure umane per puntare su sostenibilità e biodiversità, abbinando a ciascun taglio un fiume e una specie di uccello simbolo del continente: €5: Fiume Senna e la rondine

€10: Fiume Danubio e il martin pescatore

€20: Fiume Reno e la gru cenerina

€50: Fiume Tago e la cicogna bianca

€100: Fiume Elba e l'aquila di mare

€200: Fiume Po e il fenicottero rosa Come e quando si decide La BCE ha aperto un sondaggio pubblico online aperto a tutti i cittadini europei fino al 21 settembre. Sará possibile votare il sondaggio direttamente qui sul sito ufficiale della BCE Il Consiglio Direttivo valuterà i voti del pubblico, il parere della giuria di esperti e i test tecnici prima di prendere la decisione finale entro la fine del 2026. Una volta scelto il design definitivo, inizierà la fase di produzione industriale con nuove caratteristiche di sicurezza anti-contraffazione e materiali più sostenibili

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