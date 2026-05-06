Le scorte di benzina dell'EIA statunitense sono inferiori alle attese, mentre quelle di petrolio sono in aumento

I futures sul petrolio WTI scendono leggermente dopo la pubblicazione dei dati: la reazione al calo delle scorte di benzina è stata limitata a causa della diminuzione inferiore alle attese delle scorte di distillati e del forte aumento delle scorte di greggio, salite a +2,3 milioni di barili rispetto ai -2,7 milioni previsti.

Fonte: xStation5

Perché questi dati sono importanti:

Questi dati sono rilevanti perché le variazioni settimanali delle scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi negli Stati Uniti forniscono indicazioni sull’equilibrio attuale tra domanda e offerta di energia, influenzando direttamente i prezzi del petrolio e il sentiment degli investitori.

Un aumento delle scorte di greggio può segnalare una domanda più debole o un’offerta più forte, esercitando pressione al ribasso sui prezzi del petrolio, mentre la diminuzione delle scorte di benzina e distillati suggerisce che la domanda da parte di consumatori e industria rimane relativamente resiliente. Poiché i dati vengono pubblicati settimanalmente, i mercati tendono a reagire rapidamente, rendendo questo report un importante driver per il trading di breve termine nei mercati energetici.

I dati sulle scorte influenzano anche le aspettative di inflazione, poiché il petrolio e i prodotti raffinati rappresentano componenti chiave dei costi di trasporto e produzione. Più in generale, l’andamento della domanda di carburante può fungere da indicatore dello stato di salute complessivo dell’economia statunitense, dato che un consumo più elevato è spesso associato a livelli più alti di attività economica.