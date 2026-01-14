Le scorte di greggio aumentano contro le aspettative; il petrolio mantiene forti guadagni

Punti chiave Significativo aumento delle scorte di petrolio e forte accumulo delle scorte di benzina.

Il petrolio resta a livelli elevati a causa dell’incertezza legata all’Iran.

Variazione delle scorte di petrolio greggio: +3,39 milioni di barili (Previsto: -2,2 milioni; Precedente: -3,8 milioni)

Scorte di benzina: +8,997 milioni di barili (Previsto: +4,1 milioni; Precedente: +7,7 milioni)

Scorte di distillati: -0,029 milioni di barili (Previsto: -0,2 milioni; Precedente: +5,59 milioni) Stiamo osservando una situazione piuttosto interessante riguardo alle scorte. Le riserve di benzina hanno registrato un nuovo forte incremento, probabilmente legato all’elevata capacità di raffinazione. Tuttavia, ciò potrebbe anche segnalare una domanda limitata, mentre i distillati—spesso utilizzati per il riscaldamento—mostrano un calo marginale. Vale la pena sottolineare che il petrolio sta guadagnando terreno a causa dell’incertezza legata all’Iran. Sebbene l’Iran non sia un attore dominante a livello globale, le sue azioni potrebbero teoricamente interrompere il transito del petrolio in questa regione chiave, per un periodo più o meno lungo. Inoltre, storicamente il mercato reagisce male a tensioni nel Golfo Persico, rendendo l’aumento dei prezzi una risposta standard. Storicamente, tali picchi di prezzo tendono a persistere fino a due settimane prima di ritirarsi, a condizione che non ci siano ulteriori escalation. Al momento, è difficile valutare se abbiamo già assistito al picco di questa escalation o se esso sia ancora davanti a noi (ad esempio, una possibile intervento statunitense in Iran).

