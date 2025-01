Le tensioni tariffarie scuotono finalmente l'USD dopo l'accordo USA-Colombia 🖋️📌

I due temi più discussi legati alla presidenza di Donald Trump—migrazione e dazi—si sono fusi questo fine settimana, a causa delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Colombia. Gustavo Petro, il presidente della Colombia, ha rifiutato di accettare aerei militari statunitensi con migranti a bordo, dichiarando che "gli Stati Uniti non possono trattare gli immigrati colombiani come criminali". In risposta, Donald Trump ha minacciato di imporre un dazio del 25% sui prodotti colombiani, portandolo al 50% entro una settimana. Questa decisione è derivata da un precedente accordo delle autorità colombiane per il trasporto dei migranti. I dazi dovevano essere applicati tramite una legge speciale—l'International Emergency Economic Powers Act—che consente al presidente di imporre tariffe straordinarie e sanzioni ai paesi stranieri in caso di circostanze economiche eccezionali. È interessante notare che questa legge non era mai stata utilizzata per imporre dazi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Alla fine, gli Stati Uniti e la Colombia hanno raggiunto un accordo sulla deportazione degli immigrati illegali. La Colombia ha accettato l'"accoglienza illimitata" di tutti i deportati, compresi quelli sui voli militari statunitensi, il che ha portato gli Stati Uniti a rinviare l'applicazione dei dazi del 25%. L'accordo ha aiutato a evitare gravi disagi economici per la Colombia, il cui principale partner commerciale sono gli Stati Uniti. USDIDX torna a scendere Durante la giornata, il dollaro aveva registrato guadagni moderati, probabilmente sostenuti dalla possibilità che l'amministrazione statunitense utilizzasse i dazi per la prima volta. L'indice USDIDX è salito fino allo 0,25%, raggiungendo i 107.600 punti. Tuttavia, è emersa la notizia che il governo colombiano aveva accettato tutte le richieste di Trump riguardo alla deportazione degli immigrati illegali sotto la minaccia dei dazi del 25%. Questa informazione potrebbe aver funzionato da catalizzatore per annullare i guadagni del dollaro e innescare un ritorno alla discesa. Trump ha anche dimostrato la sua capacità di usare efficacemente la minaccia dei dazi senza applicarli effettivamente. Al momento della pubblicazione, l'indice USDIDX continuava a scendere, perdendo lo 0,30% a 106.950 punti. La debolezza del dollaro potrebbe essere anche influenzata da una forte vendita dei futures sul mercato azionario statunitense e da un crescente interesse per il mercato cinese dopo i recenti successi della startup DeepSeek. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.