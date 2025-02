L'EURUSD scende di oltre l'1% 📌

Le potenti tariffe commerciali di Trump sostengono il dollaro in tutto il mercato 💵🖋️ Le coppie valutarie legate al dollaro statunitense aprono con forti gap a causa dell’imposizione di dazi commerciali su Messico, Canada e Cina. Trump sottolinea che i dazi del 25% su Messico e Canada (escluso il petrolio canadese, soggetto a un dazio del 10%) e i dazi del 10% sulla Cina sono destinati a fermare l'afflusso di droghe e immigrati illegali negli Stati Uniti. Il commercio con gli Stati Uniti è cruciale per le economie nordamericane. Per Messico e Canada, le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano circa il 15% del loro PIL, mentre per la Cina è circa il 2%. Considerando le potenziali restrizioni commerciali, Bloomberg stima che la crescita economica degli Stati Uniti potrebbe ridursi di 1,5 punti percentuali quest’anno se i dazi rimarranno in vigore per tutto l’anno. Si prevede che Canada e Messico subiscano un impatto significativamente più forte da queste restrizioni commerciali. Crescono i dubbi sulla legittimità dei dazi a causa della loro portata generale. È probabile che i dazi vengano contestati alla Corte Suprema, rendendo incerta la loro continuazione nella forma attuale. D’altra parte, il Canada ha già imposto dazi di ritorsione del 25%, e il Messico ha annunciato misure simili. Non ci sono ancora informazioni sulla risposta potenziale della Cina. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il dollaro statunitense sta rafforzandosi ampiamente. Contro la maggior parte delle valute, il dollaro ha guadagnato quasi l'1%. È salito anche del 2% contro il peso messicano (MXN) e dello 0,3% contro lo yuan cinese offshore (CNH). Tuttavia, questi movimenti erano precedentemente molto più forti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Reazione del mercato

Si osserva una notevole volatilità nel mercato Forex nella prima parte della giornata. Gli investitori temono un'escalation della guerra commerciale a seguito degli annunci del weekend. Tra le valute più volatili ci sono il dollaro statunitense, il dollaro canadese e il peso messicano. Gli investitori stanno anche prezzando i dazi di ritorsione da parte di Canada e Messico. I piani di dazi di ritorsione del Canada sono già noti e si prevede che siano di entità simile a quelli imposti dagli Stati Uniti. Tuttavia, la risposta del Messico rimane incerta, anche se in fase di valutazione. L'EURUSD ha subito un significativo gap ribassista, scendendo quasi a 1.0200 e testando i recenti minimi locali del 13 gennaio. Se la coppia chiudesse sotto 1.0243, segnerebbe il livello di chiusura più basso da novembre 2022. La questione della parità dell'EURUSD sta tornando in gioco. Sebbene i dazi non siano ancora stati imposti all'UE, c'è la convinzione che sia solo una questione di tempo. Un portavoce della Casa Bianca ha suggerito che Trump potrebbe riprendere il tema dei dazi sull'Europa all'inizio di marzo, anche se, dato l'imprevedibile comportamento del nuovo presidente, una tale decisione potrebbe arrivare anche prima. Se i dazi venissero introdotti il prossimo weekend e l'EURUSD non recuperasse le perdite di questa settimana, la parità potrebbe essere raggiunta già all'apertura del mercato di lunedì prossimo. L'EURUSD sta attualmente testando i minimi locali della prima metà di gennaio. Se l'ottimismo dovesse tornare sul mercato, il primo livello di resistenza chiave è intorno a 1.0280, seguito da una zona di offerta sotto 1.0350. È anche importante ricordare che questa settimana verranno rilasciati diversi rapporti macroeconomici significativi, tra cui i Non-Farm Payrolls (NFP) di venerdì.

Fonte: xStation5

