L'indice US100 sale dell'1,3% dopo le notizie dei media sulla prevista rimozione delle restrizioni statunitensi all'esportazione di chip AI📈

I future del Nasdaq 100 (US100) sono in rialzo di oltre l’1,3%, superando quota 20.100 punti, spinti dall’ottimismo generato da notizie secondo cui Trump intenderebbe revocare le rigide normative sull’intelligenza artificiale introdotte dall’amministrazione Biden.

Le azioni Nvidia guadagnano quasi il 2% nel pre-market, avvicinandosi ai 120 dollari.

Gli investitori interpretano la notizia come un segnale positivo che potrebbe preludere a un "disgelo" nei rapporti tesi tra Stati Uniti, Cina e altri partner commerciali, in vista dei negoziati previsti per questo fine settimana in Svizzera.

Secondo fonti anonime, l’amministrazione statunitense starebbe pianificando il ritiro delle restrizioni globali sui chip, nel contesto del dibattito in corso sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Nvidia si era opposta alla norma e aveva fatto pressioni per ottenerne l’annullamento.

Le modifiche proposte arrivano mentre Trump si prepara a un viaggio in Medio Oriente — con tappe in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti — Paesi che hanno espresso insoddisfazione per i limiti all’acquisto di chip AI.

La revoca pianificata, ancora non definitiva, sostituirebbe una politica dell’era Biden che classificava i Paesi in tre categorie per regolamentare l’export di chip da parte di aziende come Nvidia. Secondo le stesse fonti, l’amministrazione Trump non intende applicare la cosiddetta “AI diffusion rule”, il cui avvio era previsto per il 15 maggio.

Per le aziende attive nell’AI e per gli operatori di data center, ciò potrebbe significare maggiore accesso ai mercati esteri e meno vincoli normativi. Secondo gli insider, l’amministrazione Trump starebbe lavorando a un nuovo quadro normativo per rafforzare il controllo sulle esportazioni di chip.

