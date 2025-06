Lo zucchero perde l'1,5% ai minimi degli ultimi 4 anni a causa delle abbondanti piogge monsoniche in Asia 📉

L’aumento dell’offerta nel mercato dello zucchero spinge SUGAR verso i minimi di 4 anni. Il mercato dello zucchero è sotto pressione a causa dell’incremento dell’offerta globale, trainato principalmente dai grandi produttori di canna da zucchero come India, Brasile e Thailandia. I modelli climatici di quest’anno indicano abbondanti piogge monsoniche, che dovrebbero favorire i raccolti in India (il maggior produttore mondiale) e in Thailandia (il principale esportatore) per la stagione 2025/2026. SUGAR (intervallo H1)

I prezzi dello zucchero si muovono all’interno di un canale ribassista relativamente stretto. Il supporto si trova intorno al livello di 16 dollari, sulla base delle reazioni dei prezzi precedenti. La resistenza chiave è individuata nella fascia tra 16,6 e 16,8 dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Sugar (D1 interval) Fonte: xStation5 Commitment of Traders Report – 17 giugno 2025 Il mercato dello zucchero è entrato in una fase di chiara distribuzione da parte dei fondi speculativi, che stanno riducendo le posizioni long e aumentando quelle short. Nel frattempo, gli operatori commerciali che si preparano alla consegna fisica si stanno posizionando per affrontare una maggiore volatilità – sia le posizioni long che quelle short sono in aumento. Questo tipo di posizionamento segnala solitamente un possibile inversione di mercato o un periodo di elevata volatilità , in particolare quando si registra una forte concentrazione di posizioni short tra i maggiori operatori. I fondi speculativi (Non-Commercials) mostrano segni di nervosismo Le posizioni long speculative continuano a calare, con una diminuzione di 18.285 contratti fino a un totale di 199.061 – un chiaro segnale di perdita di fiducia in ulteriori aumenti dei prezzi.

Allo stesso tempo, le posizioni short tra i Non-Commercials sono aumentate di 9.341 contratti – indicando che gli hedge fund stanno scommettendo attivamente su un ribasso dei prezzi.

Di conseguenza, la posizione netta dei trader Non-Commercial è diminuita di oltre 27.000 contratti, passando da un atteggiamento rialzista a una posizione più neutrale. Attività tra i Commercials (hedgers fisici) Gli operatori commerciali hanno aumentato le posizioni long di 12.589 contratti, mentre anche le posizioni short sono cresciute di 12.269 contratti. Ciò riflette una copertura attiva su entrambi i fronti e suggerisce aspettative di maggiore volatilità , senza una direzione chiara per i prezzi spot dello zucchero.

Complessivamente, la posizione netta tra i Commercials è diminuita solo lievemente, indicando una leggera inclinazione alla protezione dal rischio ribassista. Calano gli interessi speculativi complessivi Le posizioni "reportabili" totali (Non-Commercials + Commercials + Spreading) sono diminuite di 24.131 contratti, contribuendo a una riduzione dell’open interest totale di 25.659 contratti – un chiaro segnale di deflusso di capitale speculativo dal mercato dello zucchero.

Le posizioni long e short sono ora quasi perfettamente bilanciate: 807.401 contro 803.316 (una differenza marginale dello 0,5%). Dominanza dei principali operatori Gli 8 maggiori trader controllano oltre il 31% delle posizioni short totali e il 26% delle posizioni long totali – segnalando una significativa concentrazione del rischio sul lato ribassista.

In termini netti, i primi 8 detentori di posizioni short rappresentano il 21,2% del mercato, contro solo il 17% detenuto dai principali long. Questo potrebbe rappresentare un segnale contrarian, suggerendo che il mercato potrebbe essere eccessivamente sbilanciato verso aspettative ribassiste. Fonte: CoT, CFTC

