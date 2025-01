Lockheed Martin segnala le perdite del quarto trimestre sui programmi classificati e pubblica prospettive prudenti per il 2025

Lockheed Martin Corp. (LMT.US) ha pubblicato oggi il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024, con le azioni in calo fino al 3,5% nel trading pre-market, mentre il colosso della difesa ha affrontato perdite significative su programmi classificati e ha fornito una guidance per il 2025 inferiore alle aspettative. Nonostante un portafoglio ordini record che dimostra una forte domanda globale, l'azienda deve far fronte a sfide legate all'esecuzione dei programmi e agli aggiornamenti tecnologici. Risultati Q4 2024: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi : 18,62 miliardi di dollari (-1,3% su base annua) vs 18,84 miliardi di dollari previsti

: 441,0 milioni di dollari (-73% su base annua) vs 1,26 miliardi di dollari previsti Portafoglio ordini: 176,04 miliardi di dollari (+9,6% su base annua) Performance dei segmenti: Aeronautica : Ricavi di 8,01 miliardi di dollari (+5,2% su base annua), utile operativo di 434 milioni di dollari (-43% su base annua)

: Ricavi di 4,26 miliardi di dollari (-9,6% su base annua), utile operativo di 513 milioni di dollari (-11% su base annua) Spazio: Ricavi di 2,94 miliardi di dollari (-13% su base annua), utile operativo di 283 milioni di dollari (-7,8% su base annua) Prospettive finanziarie per il 2025: Vendite nette : 73,75-74,75 miliardi di dollari vs 74,02 miliardi di dollari previsti

: 8,10-8,20 miliardi di dollari Capex: Circa 1,90 miliardi di dollari Impatto di programmi significativi: Perdite per 2 miliardi di dollari su programmi classificati nel 2024

1,4 miliardi di dollari di perdite nel portafoglio Missili e Controllo del Fuoco

Sovracosto di 555 milioni di dollari nella divisione Aeronautica

Il programma F-35 sta subendo ritardi nell'implementazione dell'aggiornamento Technology Refresh 3

Consegna di 62 velivoli F-35 nel Q4 Commenti del CEO:

Jim Taiclet ha evidenziato la crescita delle vendite del 5% e il portafoglio ordini record come prova della forte domanda globale di tecnologie avanzate per la difesa. Ha definito il 2024 come un anno "di successo e produttivo" nonostante le significative sfide programmatiche. Lockheed Martin Corp. (LMT.US D1 Interval) Il titolo è scambiato leggermente al di sotto della media mobile a 30 giorni nel pre-market. I ribassisti punteranno a un retest dei minimi di gennaio a 460 dollari, mentre i rialzisti cercheranno di rompere la resistenza al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, che sta iniziando a coincidere con la media mobile a 50 giorni. L'RSI probabilmente mostrerà segni di divergenza ribassista, mentre il MACD dovrebbe stringersi all'apertura del mercato. Fonte: xStation

