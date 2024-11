🟡L'oro avanza dello 0,85% in vista della decisione della Fed

Gold cerca di recuperare le perdite prima della decisione della Fed, dopo i forti cali legati alla vittoria elettorale di Trump. Il turbinio dei mercati continua a seguito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che hanno portato a una significativa volatilità . La vittoria di Trump sembra aver reso il compito della Fed ancora più difficile, sebbene la decisione di oggi non dovrebbe sorprendere. Tuttavia, un cambiamento più deciso nella comunicazione della Fed rispetto alla riunione di settembre potrebbe segnalare una reazione ai risultati elettorali, anche se il mercato aveva già indicato la necessità di ridurre meno i tassi. In che modo la decisione della Fed di oggi influenzerà i principali mercati e la Fed adotterà un approccio più cauto verso i futuri tagli dei tassi? Il taglio dei tassi è certo. E ora? Il taglio dei tassi di oggi è già prezzato con una probabilità del 99,8%, secondo i contratti sui tassi d'interesse degli Stati Uniti. Un possibile intervento a dicembre è prezzato al 73,6%. Il mese scorso, il mercato aveva brevemente prezzato probabilità uguali per un taglio o un mantenimento dei tassi a dicembre. Le elezioni di Trump non hanno alterato significativamente le aspettative per l'anno in corso, ma hanno ridotto leggermente le previsioni di riduzioni dei tassi per il prossimo anno. Tuttavia, durante la riunione di settembre, ci si aspettava una riduzione di 200 punti base entro settembre dell'anno prossimo. Attualmente, meno di 100 punti base sono prezzati. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB La forte crescita economica del terzo trimestre suggeriva che la Fed non sarebbe stata costretta a tagli aggressivi. Al contrario, il deludente rapporto sul mercato del lavoro di ottobre, che ha mostrato una crescita di sole 12.000 unità , ha sollevato preoccupazioni. Sebbene l'ufficio statistico del lavoro degli Stati Uniti indichi che i dati siano in parte distorti dagli uragani, alcuni membri della Fed, probabilmente incluso Powell, saranno più preoccupati per il mercato del lavoro, mantenendo potenzialmente la necessità di ulteriori tagli, almeno per ora. D'altro canto, alcuni membri volevano solo un taglio di 25 punti base a settembre. Ora, con la possibilità di aspettative inflazionistiche più elevate, alcuni membri potrebbero preferire una pausa nei tagli a dicembre o all'inizio del prossimo anno. Le previsioni di dicembre sono cruciali Mentre un taglio a dicembre è attualmente molto probabile, molte cose potrebbero cambiare guardando alle previsioni economiche per il prossimo anno. La Fed dovrà considerare l'agenda economica di Trump e i dazi sui prodotti esteri. Secondo Janet Yellen, un aumento del deficit del 1% del PIL in dieci anni fa salire il tasso di interesse neutrale di 30-40 punti base. Teoricamente, ciò potrebbe significare che più membri vedano un tasso neutrale più alto a dicembre. Attualmente, le aspettative dei membri della Fed sono ampiamente disperse. Vale la pena ricordare che tutto ciò influisce sui rendimenti di mercato a lungo termine, limitando potenzialmente il potenziale di crescita economica. Tuttavia, queste sono considerazioni per dicembre/gennaio, mentre ora Powell cercherà probabilmente di convincere i suoi colleghi della Fed che i tagli dei tassi sono necessari per supportare la situazione del mercato del lavoro. Tassi di interesse e rendimenti negli Stati Uniti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Come reagirà il mercato? L'immagine di mercato di oggi è largamente influenzata dai risultati delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti di ieri e dal rimbalzo odierno. Tuttavia, si prevedono reazioni alle 20:00 e dopo le 20:30, durante la conferenza stampa di Powell. Se Powell manterrà la comunicazione precedente e continuerà a indicare la necessità di ulteriori tagli a causa del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro, potrebbe verificarsi un calo del dollaro, un rimbalzo dell'oro e un ulteriore supporto per i mercati azionari. Al contrario, se Powell inizia a discutere dell'impatto della politica di Trump sulle aspettative inflazionistiche e sui rendimenti, potrebbe segnalare che la Fed sta considerando ora la politica fiscale futura. Questo potrebbe limitare ulteriormente i tagli dei tassi previsti, il che sarebbe positivo per il dollaro, negativo per l'oro nel breve termine e negativo per gli indici azionari. Tuttavia, vale la pena ricordare che un ulteriore aumento del deficit degli Stati Uniti è molto positivo per l'oro a lungo termine. Recentemente, per giugno era previsto un tasso del 3,0%, ora è quasi al 4%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'oro sta limitando i cali di ieri, rimbalzando oggi dalla media a 50 periodi. Se la Fed non modificherà la sua comunicazione, è possibile un rimbalzo fino a circa 2700 USD, dove si trova la media a 25 periodi. D'altro canto, le speculazioni su un possibile ritorno dell'inflazione l'anno prossimo da parte della Fed potrebbero portare l'oro a tornare intorno ai 2650 USD per oncia. Fonte: xStation5

