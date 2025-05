L'oro guadagna il 2,5% tra i timori di una guerra commerciale

L'oro sta vivendo la sua sessione più forte dal 21 aprile L’oro è salito di oltre il 2,5% oggi, registrando la sua sessione più forte dal 21 aprile, con un aumento di circa 75 dollari per oncia. Questo balzo rappresenta il maggiore incremento giornaliero da quando l’oro ha raggiunto il suo massimo storico di chiusura a 3.423 dollari l’oncia il 21 aprile. L’avanzata del metallo prezioso avviene in un contesto di rinnovate preoccupazioni per una possibile guerra commerciale, dopo l’annuncio di nuovi dazi che colpiscono il settore dell’intrattenimento e l’assenza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Cina. Questi sviluppi hanno innescato una correzione nei mercati azionari, che avevano mostrato un’ottima performance la scorsa settimana. Separatamente, il report del World Gold Council sui fondamentali del mercato dell’oro nel primo trimestre, pubblicato la scorsa settimana, ha rivelato che sebbene gli acquisti delle banche centrali si siano leggermente moderati, continuano a rappresentare una componente significativa della domanda complessiva. In particolare, si è registrato un forte aumento degli afflussi nei fondi ETF, con un’aggiunta di 226 tonnellate di oro nel primo trimestre del 2025 – il livello trimestrale più alto di acquisti dal Q1 2022. Vale anche la pena ricordare che Goldman Sachs ha recentemente rivisto al rialzo le proprie previsioni sul prezzo dell’oro, stimando uno scenario base a 3.700 dollari l’oncia e ipotizzando un possibile balzo fino a 4.500 dollari in uno scenario di mercato ad alta tensione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La domanda del primo trimestre ha rispecchiato quella del quarto trimestre del 2024, sostenuta dal continuo forte appetito delle banche centrali e dai robusti acquisti di ETF. Fonte: World Gold Council Oggi l’oro è risalito sopra i 3.300 dollari l’oncia, mentre riaffiorano le preoccupazioni per una guerra commerciale e i mercati azionari arretrano. Il prezzo ha registrato un rimbalzo significativo dalla media mobile a 25 periodi e dalla fascia di correzione più profonda all’interno del trend rialzista iniziato all’inizio del 2024.

Fonte: xStation5



