🟡L'oro perde lo 0,32% davanti all'ADP

The ADP report will provide a benchmark for investors before Friday's official NFP report from the US labor market Oggi alle 14:15 CET verrà pubblicato il rapporto privato sul cambiamento dell'occupazione negli Stati Uniti. Il rapporto ADP ha recentemente acquisito un leggero potere predittivo rispetto al NFP, anche se ad agosto ha sottostimato significativamente la crescita occupazionale finale. Cosa si aspetta il mercato dal rapporto di oggi e come questo influenzerà le aspettative sui tassi di interesse, con conseguenti impatti sui mercati finanziari? Aspettative di mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il consenso di Bloomberg prevede una lettura di 125.000 (mediana) e 121.000 come media

In precedenza, la lettura era stata di 99.000, con il dato finale del NFP a 142.000

Il consenso di Bloomberg attualmente include solo 25 previsioni molto sparse: da 80.000 a 150.000

I migliori previsori indicano letture vicine a 130.000

La stagionalità indica un possibile miglioramento rispetto ai dati precedenti. Bloomberg Economics giunge a conclusioni simili, collegando ciò al modello di aggiustamento basato su nascite e decessi

Il rapporto JOLTS di ieri ha mostrato un mercato del lavoro in condizioni migliori, anche se il trend riguardante il numero di nuovi posti di lavoro rimane in calo

La media delle richieste di sussidi di disoccupazione è scesa a 224.000 nelle ultime settimane, indicando una situazione decisamente migliore rispetto a luglio e agosto

L'indice dell'occupazione dell'ISM per l'industria è sceso significativamente a 43,9 punti dai 46 punti precedenti, rispetto a un'aspettativa di 47 punti Il consenso di Bloomberg non sembra essere una buona linea guida per la lettura di oggi. Allo stesso tempo, è difficile dire se il rapporto ADP sarà un indicatore per il rapporto NFP di venerdì. Prima del NFP, vedremo ancora i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione domani e il sottoindice dell'occupazione ISM del settore dei servizi.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

 Il rapporto JOLTS ha mostrato un chiaro miglioramento, sebbene la tendenza rimanga invariata. Il rapporto ADP mostrerà anch'esso un lato più positivo? La Fed è concentrata sul mercato del lavoro Il dollaro USA ha iniziato a rafforzarsi dall'inizio di questa settimana, influenzando anche la debolezza dell'oro lunedì. Ciò è avvenuto dopo la dichiarazione di Powell, che ha indicato che la Fed non ha bisogno di affrettarsi con i tagli, e gli investitori non dovrebbero aspettarsi un altro grande taglio. D'altro canto, Bostic della Fed di Atlanta ha indicato che una lettura dell'NFP sotto i 100.000 potrebbe portare a ulteriori azioni da parte della Federal Reserve. Attualmente, l'aspettativa di un doppio taglio di 50 punti base a novembre è scesa al 37%, mentre di recente era al 50%. Come reagirà il mercato? L'oro è in leggero arretramento prima della pubblicazione dei dati di oggi. Notiamo che la correzione precedente è rimasta contenuta nella dimensione delle correzioni avvenute dall'inizio di agosto. Un ADP sotto i 100.000 potrebbe aumentare le aspettative per un taglio maggiore e portare a un aumento dei prezzi dell'oro intorno ai massimi di ieri, a 2.670 dollari l'oncia. D'altra parte, se l'ADP dovesse risultare più vicino ai 130.000, non si può escludere un tentativo di testare i 2.630. Un ADP sopra i 150.000 potrebbe portare a una rottura dell'ultima tendenza rialzista più forte iniziata a settembre. Vale la pena ricordare che l'oro è attualmente più volatile a causa della situazione tesa in Medio Oriente. Â

Fonte: xStation5

